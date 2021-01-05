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Üzerinden 3 tabanca, evinden cephanelik çıktı

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden 3 tabanca çıktı. Şahsın evinde yapılan aramada ise adeta cephaneliği andıran silah ve mühimmat ele geçirildi.

Güncellenme: 14:33, 05/01/2021
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Üzerinden 3 tabanca, evinden cephanelik çıktı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı Vezirhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri devriye gezerken A.A.’yı, durdurup üst araması yaptı. Aramada 1 adet 9 mm çapında tabanca, 2 adet namlusu değiştirilerek gerçek mermi atabilme kabiliyeti kazandırılmış kuru sıkı tabanca, 19 adet 7.65 mm, 1 adet 9 mm çaplarında tabanca mermisi ve 26 adet kurusıkı tabanca mermisi ile kuru sıkı tabancaların namlusunu değiştirmeye yarayan ve gerçek mermi atabilen muhtelif tabanca yedek parçaları ele geçirildi.

Aramanın ardından şahsın evi içinde Cumhuriyet Savcılığından hemen arama kararı çıkaran ekipler adrese düzenledikleri baskında ise 9 adet kurusıkı tabanca, 10 adet kurusıkı tabanca şarjörü ve 17 adet kurusıkı tabanca mermisi ile birlikte muhtelif tabanca yapımında kullanılan yedek parçaları ele geçirdi. (İHA)

Bilecik