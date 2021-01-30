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Üzerine 2 ton platform ızgara düştü

Samsun'da kaynak yaparken üzerine yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara devrilen işçi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme: 12:34, 30/01/2021
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Üzerine 2 ton platform ızgara düştü

Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde bir fabrikada kaynakçı olarak çalışan 37 yaşındaki Emre Horasan, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara imalatı sırasında kaynak yaparken söz konusu ızgara üzerine devrildi.

Devrilen ızgaranın altında kalan Emre Horasan ağır yaralandı. 112 sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emre Horasan ameliyata alındı. Horasan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti. (İHA)

Sağlık Samsun söz
Yayınlanma Tarihi:12:33,