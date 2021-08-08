Üzerine yanan ağaç düşen orman görevlisi hastaneye kaldırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'da yanan ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan orman görevlisinin Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

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Muğla’da yanan ağacın üzerine düşmesi sonucu bir orman görevlisi yaralandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait Arama Kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınan orman görevlisi Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

MSB’DEN AÇIKLAMA

MSB’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada “Muğla/Merkez Ardıçovası mevkisinde yanan bir ağacın üzerine düşmesi sonucu yaralanan bir orman görevlisi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Arama Kurtarma helikopteri ile olay yerinden alınarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi. Yangınla mücadelede fedakârca görev yapan ve bu elim kazada yaralanan orman görevlimize acil şifalar diliyoruz” denildi.

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