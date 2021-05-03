Uzman çavuş, bir kadını darp ettiği iddiasına soruşturma

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Ferhat K. adlı uzman çavuş, iddiaya göre gürültü yaptığı bahanesiyle kovaladığı çocuğun annesi Rahime Ö.’yü darp etti. 8 yaşındaki çocuğu gürültü yaptığı bahane edilerek şiddete maruz bırakılan Rahime Ö. hastaneye gidip darp raporu aldıktan sonra uzman çavuş Ferhat K. hakkında şikayette bulundu. Karlıova Kaymakamlığı olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlattığını duyurdu.

“ÜLKEDE EMANET OLDUĞUMUZ KİŞİLER BAŞIMIZA BUNLARI GETİRİYOR”

Yaşadığı olayı sosyal medyada anlatan Rahime Ö. şunları söyledi;

* Oğlum apartmandaydı bende dışarıdaydım baktım adam çocuklarımızı kovalıyor apartmandan çıkarmaya çalışıyorlar. Çocuğum üzerine yürüdüğünü görünce ‘hayırdır niye çocuğuma kızıyorsun sonuçta hepimizin apartmanı.

* Sen apartman sahibi misin çocuğuma karışıyorsun' dedim. Sonrasında üstüme yürüyerek, ‘Sus, adamın asabını bozma' diyerek üzerime yürüdü ve beni dövdü. Şikayetçiyim.

* Bu ülkede kime emanetiz biz? Başımıza bir olay gelse kime şikayet edeceğiz kimse yok. Ülkede emanet olduğumuz kişiler başımıza bunları getiriyor. Ben herkesten yardım istiyorum.

“ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR”

Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki çeken olaya ilişkin Karlıova Kaymakamlığı'ndan resmi bir açıklama geldi.

Kaymakamlık, “Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Karlıova'da Uzman Çavuş Terörü” haber ve paylaşımları üzerine kaymakamlığımızca açıklama yapma gereği duyulmuştur. Bahse konu olay üzerine Kaymakamlığımızca ivedi olarak araştırma yapılmış ve akabinde olay hakkında adli ve idari soruşturma süreci başlatılmıştır” denildi.