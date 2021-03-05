Uzman erbaşlara iyi haber

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Her kademeyi etkileyecek önemli değişiklikler yapıldı. En önemli düzenlemeler uzman erbaş sınıfında gerçekleşti. Tecrübelerinden etkin bir şekilde yararlanmak üzere uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak. Uzman erbaşların sözleşme sürelerinin yaş haddine kadar uzatılabilecek. Gerekli görüldüğü hallerde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

EMEKLİ AYLIKLARI ARASINDAKİ FARK

Uzman erbaşların emsallerinin aldığı emekli aylığı ödenecek. Doğrudan uzman erbaş statüsünden emekli olanlar ile devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra emekli olanların emekli aylıkları arasındaki farkın ortadan kaldırılmış olacak.

UZMAN DERNEĞİ KURULACAK

Emekli uzman erbaşlar tarafından dernek kurulabilecek.

KOMANDOLAR 40 YAŞINDA UYGUN KADROYA ATANACAK

Komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranlar, istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanacak.

DIŞARDAN HUKUKÇU SUBAYLAR

Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek. Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa naspedilebilecek.

PANDEMİDE 6 AYA KADAR RESEN GÖREV

Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına atanan sivil tabipler harekat, salgınla mücadele ve benzeri ihtiyaçlar kapsamında yurt içi ve yurt dışında iki aya kadar resen görevlendirilebilecek. Bu süre olağanüstü durumlarda Sağlık Bakanı tarafından üç katına kadar uzatılabilecek.

KANTİNLERİN ELEKTRİĞİ GENEL BÜTÇEDEN

Üçüncü kişilere verilenler hariç askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden karşılanacak.

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