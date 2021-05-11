Uzmanlar, SÖZCÜ TV’de değerlendirdi: Bu jenerasyonun ‘b planı’ Türkiye’de kalmak

Green Card başvurusu kabul edilen gençlerin “vallahi selected”​ sevincini, Türkiye'de iş dünyası ve ekonominin gençlere nasıl yansıdığı Sözcü TV’de ele alındı. Sözcü TV Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Alişer Delek'in konukları kariyer uzmanı Nur Erdem Özeren ve ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir anlattı.

“TÜRKİYE'DE ONLARA VAAT EDEMEDİĞİMİZ ŞEYLER YURT DIŞINDA VAR”

Kariyer uzmanı Nur Erdem Özeren'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

* Türkiye'nin her yerinden gençlerle iletişim kurduğumuzda, herkesin hayalleri benzer. Herkes bir şekilde yurt dışına kapak atmak istiyor. Bununla hedefledikleri şeylere baktığımızda, yurt dışına asıl gitme sebebine baktığımızda, Türkiye'de onlara vaat edemediğimiz şeyler yurt dışında var.

* Yurt dışı dediğimiz şey ne? Bu çocuklar Çin'e mi gitmek istiyor, Türki Cumhuriyetlere mi, Güney Afrika'ya mı, Ortadoğu'ya mı? Hayır. Bu çocuklar Avrupa'ya ya da Amerika'ya gitmek istiyor.

* Dolayısıyla biz, ‘orada ne var da bizde yok?' sorusunu sormalı ve bununla ilgili daha erken önlemler almalıyız. Türkiye'de en büyük sıkıntı, bu sorunun cevabını üniversiteyi bitirdikten sonra herkesin vermeye çalışıyor olması.

“LİSE SEVİYESİNE İNDİ BU İŞ”

* (Avrupa ve Amerika'ya gitmek isteyen gençlerin sayısı) Yüzdesel olarak çok net arttı. Hatta bunu, İngilizce ağırlıklı eğitim veren liselerin mezunlarının artık Türkiye'deki üniversitelere değil de yurt dışına gidişlerinin istatistiğinden de çok net görebiliyoruz.

* Özellikle ‘en iyi', ‘en seçilmiş' gençlerin gittiği; Türkiye'ye belki de istihdam anlamında en gerekli olan birçok gencin artık amacı üniversite seviyesinde, lise seviyesinde bile yurt dışına gidip okumaya çalışmak. Liseye indi bu iş. Değişim programlarıyla gitmeye çalışıyorlar, liseyi yurt dışında okumaya çalışıyorlar.

“TOPTAN BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

* (Avrupa ve Amerika'ya gitmek isteyen gençlerin sayısındaki artışın sebebinin) Aslında sadece Türkiye ekonomisiyle ilgili olduğu kanaatinde değilim. Toptan bir sorunla karşı karşıyayız, ekonomi bunun boyutlarından biri.

* Türkiye'de 10 milyona yakın işsizimiz var bizim. Toplam nüfusun 10 milyonu işsiz. 60 milyon kurumsal nüfusun 10 milyonu işsiz. İşgücü piyasasına, iş aramaktan vazgeçenleri de kattığınızda yaklaşık 45 milyon insanın 10 milyonu işsiz. Sadece kendi işsizliği değil, etrafındaki insanların işsizliğiyle de muhatap. Ama bu sadece bir boyutu.

“MUTSUZLUĞUN TEK SEBEBİ İŞSİZLİK DEĞİL”

* Bugün İspanya'da da genç işsizliği yüzde 30'da ama ‘İspanyol gençleri neden İspanya'yı terk ediyor?' diye bir soruyu pek okuduğumuzu sanmıyorum. Ki serbest dolaşım hakları da var.

* Çünkü mutsuzluğun tek sebebi işsizlik değil. İşsizlik belirleyici bir kriter ama işsizlikten çok öte mutsuzluk kaynakları var gençlere dönüp baktığınızda. Bütün bunları çözebilecek bir umut yok. İş bulma umudu da dahil olmak üzere ülkenin onlara istedikleri hayatı yaşayabilecekleri umudu sunmasını bekliyorlar. O da yok.

“BU JENERASYONUN ‘B PLANI' TÜRKİYE'DE KALMAK”

* 77 bin imiş 2008 senesinde Green Card'a başvuran kişi sayısı. 2020 yılı rakamı 220 bin. 2021 yılı ilk dört ayında 120 bine ulaşmış rakam ki düşünün bir de senenin daha geri kalan kısmı var. İnsanlar, gençler bakıyor etrafa, ‘İş var mı? Yok. İş yok, en azından eşimle dostumla rahat vakit geçirebilir miyim? Yok. Sağlığımı garanti altına alabiliyor muyum? Yok.

* Hadi işe giremedim, daha ileri bir eğitim alabiliyor muyum dünya çapında geçerli olan? O da yok. E ben burada ne yapayım. Gideyim orada garsonluk yapayım, benzin istasyonlarında pompacılık yapayım ama en azından orada kazandığım bin doları, layıkıyla yaşayabileceğim bir hayta harcayabilirim.' diyor.” Bu jenerasyonun ‘b planı' Türkiye'de kalmak haline döndü. Bu kötü bir şeydir.

Sözcü TV YouTube sayfasına abone olmak için tıklayın