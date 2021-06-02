Uzun namlulu silahla saldırı! Ölü ve yaralılar var

Olay kırsal Alibey Mahallesi’nin Kurudere mezrasında meydana geldi. Diyadin Acar, oğlu Eser ve yeğeni Nureddin Acar ile tarlaya giderken, otomobildeki kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Uzun namlulu silahın kullanıldığı saldırıda Diyadin Acar ile oğlu ve yeğeni yaralandı. Mezra sakinlerinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla Şanlıurfa’daki Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Diyadin Acar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Mezrada güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kaçan saldırgan ya da saldırganların tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

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