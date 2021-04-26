İşkencedere Vadisi’nde tahribat başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde acele kamulaştırma kararı verdiği, Dünya’da koruma altındaki 200 vadiden biri olan Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’nde jandarma korumasında ki iş makineleri çalışmaya başladı.

Köylülerin tepkisine rağmen, taş ocağının yapılacağı bölgeye ulaşmak için orman içinden yol açmaya başlayan dozerler, ağaçları söktü. Ağaçlarda bulunan arı kovanları yere düşerek parçalandı. Çalışma sırasında köylülerin evlerine giden kaynak su boruları da kırıldı.

ŞİRKETİN ACELESİ VARMIŞ

İkizdereli olan ve bölgede bulunan HDP’li Murat Çepni, köylülerin yürütmenin durdurulması için dava açtıklarını söyleyerek, şunları söyledi:

* Mahkemenin vereceği kararın beklenmesini istedik. Şirketin acelesi olduğu ve siyasi baskı olduğu ifade edildi. Kolluk güçleri de makinelerin çalışması için mücadele ediyor. Alınan çalışma izinleri kağıt üzerinde bir resmiyet taşımasına rağmen, Kazdağları’nda olduğu gibi binlerce ağaç kesildikten sonra oradaki inşaat durdurulmuştu.

* Demek ki bazen halkı dinlemek gerekiyormuş. Burası da iki köy arasında bir alan. Köylerin yaşam alanı. Tarım alanı. 50-60 ton çay çıkıyor her yıl. Aynı zamanda bal üretimi yapılan bir bölge.

* Bu bölgeye özel ‘deli bal’ denilen bir bal üretiliyor. Özel bir bal. Taş ocağının açılacağı yer, hem çay alanı, hem bal üretim alanı, hem de yerleşim alanı. Köylerin suyunun geldiği dere ve evler burada.

* Taş ocağı yapılırsa köylüler gitmek zorunda kalacaklarını söylüyorlar. Bunun için de direniyorlar, mücadele ediyorlar. Taş ocağına kesinlikle izin vermeyeceklerini söylüyorlar.

MHP’Lİ BAŞKANDAN KÖYLÜLERE DESTEK

İkizdere'nin MHP'li Belediye Başkanı Hakan Karagöz de, 4 gündür mücadele eden köylülere destek verdi. Başkan Karagöz, taş ocağı yapılan bölgenin özelliğine dikkat edilmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

* “İkizdere’ye yapılan yatırımı tabii ki destekleriz. Mesela yatırım olarak bir çay fabrikası, kenevir fabrikası, bir üniversite fakültesi, bir Hastane, bir turizm yatırımını mutlaka destekliyoruz.

* Bu gibi yatırımlar istihdama, göçün geri dönüşümüne, bölgenin gelişimine katkı sağlayacağı gibi ülke ekonomisine de ciddi gelir sağlar. Ancak, 75 yıl işletilecek yılda 31 milyon ton taş alınacak olan ve 92,4 hektarlık bir ormanlık alanın yok edilmesinden bahsediyoruz.

* Çevreye ve İkizdere’ye vereceği tahribatı, zararı düşünebiliyor musunuz. İkizdere turizm bölgesi ilan edildi. Kim gelecek tozun dumanın gürültünün içerisine? Taş ocağı yapılmak istenen bölge ham ormanlık, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından zengin bir vadi.

Başkan Karagöz, sosyal medya hesabından da “İkizdere İşkence dere vadisinde açılmak istenen taş ocağı bölgesinde, taş ocağı açılmasın diye direnen halalarımızın, ablalarımızın kardeşlerimizin yanındaydık. Bölge insanı yaşam alanlarını koruyor, çayının, balının, içme suyunun mücadelesini veriyor” ifadelerini kullandı.