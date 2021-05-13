Vahim iddia! Telefonla konuştu, patronu bu hale getirdi

Olay, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan bir fırın kafede meydana geldi. 2 yıldır söz konusu işletmede pastacı olarak çalışan 23 yaşındaki Zeynep K., 7 Mayıs saat 19.30'da ertesi gün için kek malzemelerini hazırlarken bir yandan da ağabeyiyle telefonda konuşmaya başladı.

SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞANDI

Bunun üzerine iddiaya göre patron Osman D., genç kadından telefonu bırakmasını söyledi. Zeynep K.'nın, önemli bir konu üzerine telefonda konuştuğunu söylemesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma yaşandı.

Ardından patron, çalışanına küfür ederek eline fırça süpürgesini alıp tehditler savurdu. Süpürge ile çalışanının yüzüne vurduğu iddia edilen patronun, daha sonra lavaboya gidip yüzünü yıkayan çalışanını etkisiz hale getirmeye çalıştığı öne sürüldü.

ELİNE BIÇAK ALIP KORKUTMAYA ÇALIŞTI

Tartışma büyürken Zeynep K., eline bıçağı alıp patronunu korkutmaya çalıştı. Kavga sonrası dışarı çıkmaya hazırlanan Zeynep K.’nın yüzüne, bu kez de patronu tarafından fırlatılan metal fırın tepsisi isabet etti. Zeynep K. kanlar içerisinde kalırken, hemen darp raporu aldı. Zeynep K., Osman D.'den şikayetçi oldu.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Zeynep K.'nın ifadesinde, “Patronum sinirli şekilde el kol hareketi yaparak süpürgenin fırça kısmı ile yüzüme bir kere vurdu, gözüme denk geldi. Tekrar vurup vurmadığını hatırlamıyorum. Sonra bulaşıkhane önünde bir eliyle sol kolumu sıkıştırıp diğeriyle kıyafetimi tutup tehdit etti. Ustam Ahmet Bey’i aramak istediğimde masadan cep telefonumu alıp arka cebine koydu. Ahmet Bey’in arabası ile geldiğini görünce dışarı çıktım. Ahmet Bey beni korumaya çalışırken, Osman D. eline geçirdiği metal fırın tepsisini üzerime doğru fırlattı. Yüzüm gözüm kan içinde kaldı, şikayetçiyim” dediği öğrenildi. İHA

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