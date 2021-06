Vahşet bitmiyor! Biri zehirli okla vurdu diğeri işkence etti

İstanbul’daki olay, Cumartesi günü saat 02.00 sıralarında Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Volkan Tanju’nun iş yerinde beslediği yavru köpek, mama verilerek kandıran bir kişi tarafından zehir sürülmüş ok ile öldürüldü. Köpeğinin önce araba çarptığı sonucu öldüğünü zanneden Tanju, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyince trajik olayla karşılaştı.

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki güvenlik kameralarında maskeli ve şapkalı bir şahıs, 8 aylık Ice'a ve annesine mama atarak yanına çağırıyor. Mamaları yemeye başlayan köpekler, kimliği belirsiz şahıs tarafından lazerli ve ucu zehirli ok ile nişan alınarak vuruluyor. Köpek ani hareketle koşmaya başladıktan saniyeler içinde yere yığılıyor. Kimliği belirsiz şahıs ise rahat bir şekilde çantasını toplayarak olay yerinden uzaklaşıyor.

BULANA 15 BİN LİRA ÖDÜL

Köpeğin sahibi Volkan Tanju, “Öğlene doğru dükkana geldiğimde Ice ortalıkta yoktu. Ice benim oğlumun yavru köpeği. Öğlene doğru bizim Cengiz usta geldi kötü bir haberimiz var. Ice'a araba çarpmış dedi. Hemen koşa koşa gittik baktık belediye kaldırmış. Çarptığı yerdeki arkadaşlarla görüştük video kameralarını izledik aracın çarpmadığını gördük. Biri tarafından zehirli okla vurularak öldürülmüş. Çok üzüldük bu şahsın en kısa sürede yakalanmasını talep ediyoruz . Gece 02.11'de tam teşekküllü biri geliyor. Sanki oraya hayvanları öldürmek için gelmiş yem atıyor. Hayvanlarını durduruyor ve zehirli okla boynundan vurarak öldürüyor. Köpeğim 20 saniye içinde ölüyor. O şahsın en kısa sürede yakalanmasını ve cezasını çekmesini istiyoruz. Ve yakalanmasında yardımcı olan herkese önce minnetimizi, sonra 15 bin lira ödülü söz veriyorum” dedi.

BİR VAHŞET DE MANİSA’DA

Hayvana yönelik bir diğer vahşet de Salihli ilçesine bağlı Yörük Mahallesi 335 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın sahipsiz yavru sokak köpeğini eziyet ettiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yavru köpeğin sopa ile dövüldüğünü tespit etti.

Yavru köpek Salihli Belediyesi barınak görevlileri tarafından Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürülüp, tedavi altına alındı. Yavru köpeğe eziyet ettiği belirlenen 70 yaşındaki Murat Ç. ise olayda kullanıldığı iddia edilen sopa ile birlikte polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan şüpheliye Hayvanları Koruma Kanununa istinaden bin 33 lira idari para cezası kesildi.

BAŞKAN KAYDA SALDIRGANI KINADI

Sopayla yavru köpeğe işkence etmesi olayı ile ilgili olarak Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Can dostlarımıza yapılan her türlü kötü muamele, hiç bir şart altında kabul edilemez. Yürek yakan üzücü olayda bir kişinin eziyet ederek darp ettiği yavru köpek, çevredekilerin ihbarı üzerine Belediyemiz Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde Veteriner Hekim Ertuğrul Yıldırım tarafından hemen tedaviye alınıp acil müdahale edilmiştir. Barınağımızda tedavisi yapılan yavru köpeğimiz, hayvan severlerin özel bir klinikte bakımına devam edilmesi talebi üzerine kendilerine teslim edilmiştir. Bu insanlık dışı olayı şiddetle kınıyorum. Can taşıyan tüm canlara, herkes saygı göstermek zorundadır. Bizim için her can değerlidir” dedi. İHA