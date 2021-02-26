Vaka artışının yaşandığı kentte ‘özel tim’ görevde

Corona virüsü salgınında kentin orta riskten yüksek riske geçmesi ve vakaların yükselmesi üzerine İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser'in talimatları doğrultusunda sivil ekiplerden özel tim oluşturuldu.

Cadde ve sokaklarda göreve başlayan ekip, ana arterler başta olmak üzere parklarda maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşları tek tek uyarıyor.

Sivil polis memurlarından oluşan 30 kişilik tim, özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu caddelerde ve parklarda kurallara uymayan vatandaşların arasına girerek, denetimlerini sürdürüyor.

Karşısında aniden sivil polisleri gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Denetimler sırasında maske takmayan Hülya Eskici isimli genç kıza maske uyarısı yapan timde görevli kadın polise, “Ya siz polis misiniz? Çok özür dilerim. Ben sizin polis olduğunuzu bilmiyordum” dedi. Yaşlı bir kadının ise polisi karşısında görünce heyecanlandığı görüldü.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, denetimlerin yoğunlaştırılacağını belirterek, “Coronayla mücadelede ekiplerimizden yeni bir uygulama daha geliştirdik. Halkın yoğun olduğu ya da ihlallerin yapıldığı noktalarda sivil ekiplerimiz polis yelekli olmadan tim olarak arkadaşlarımız vatandaşları ikaz ederek, görev yapmaları yönünde hareket ediyoruz. Bunun bir benzerini toplu ulaşım araçlarında trafik uygulamalarında yapıyorduk. Bu denetim çalışmalarını yaygınlaştırarak corona virüsle mücadelede halkın kurallara uyması yönündeki çalışmalarımız devam edecektir” dedi. (DHA)