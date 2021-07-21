Vaka sayıları artarken dehşete düşüren görüntüler

İstanbul’da bayramın ilk günü sakin geçerken ikinci günü sokaklar doldu taştı.

İstanbul’un göz bebeği olan Taksim’de bulunan İstiklal Caddesi kalabalığıyla dikkat çekti.

KURALA UYAN YOK

Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan cadde, pandemi kurallarına uyulmaması dikkat çekti.

İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

Nostaljik tramvayda fotoğraf çekilen turistler tramavaya yoğun ilgi gösterdi.

İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık sebebi ile nostaljik tramvay ilerlemekte güçlük çekti.

VAKA SAYILARI HIZLA ARTIYOR

Yasakların sona ermesinin ardından hızla normalleşmeye başlayan Türkiye’de vaka sayıları ise kokutuyor. Kısıtlamalarda 5 bin civarında seyreden vaka sayıları son günlerde 9 bine dayandı. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 46 kişi hayatını kaybederken 8 bin 780 de vaka görüldü.

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