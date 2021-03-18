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Vaka sayıları artarken İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık pes dedirtti

Corona virüsü vaka sayılarında son günlerde yaşanan artışa rağmen Taksim İstiklal Caddesi’nde yaşanan kalabalık pes dedirtti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:51, 18/03/2021
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Vaka sayıları artarken İstiklal Caddesi’ndeki kalabalık pes dedirtti

Corona virüsü vaka sayılarının son günlerde artması ile birlikte 3'üncü dalga paniği yaşanırken Taksim İstiklal Caddesi'nde adeta ziyaretçi patlaması yaşanıyor.

Adeta pandemi öncesine dönen İstiklal Caddesi'nde yaşanan kalabalık görenlere pes dedirtti.

İğne atsan yere düşmeyecek hale gelen caddede çeşitli önlemler alınmasına rağmen vatandaşlar, kurallara aldırış etmiyor.

Havaların da güzelleşmesi ile vatandaşların kendilerini İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'na attığı anlar kameralara yansıdı. (İHA)

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