Vaka sayıları hızla artıyor! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de son durum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Mart’ta normalleşme adımlarını açıklamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından risk haritasını paylaştı.

Dört kategoriye göre belirlenen yeni normalleşmede İstanbul yüksek riskli iller arasında yer aldı. Sağlık bakanılığının dün yayımladığı tabloya göre de İstanbul’da durum kötüye gidiyor.

27 Şubat-5 Mart tarihlerini kapsayan tabloda İstanbul vaka sayısı en çok artan dördüncü il oldu. 6-12 Mart tarihlerine ait illere göre haftalık vaka sayısında da İstanbul 111.57’den 178.25’e yükseldi.

ANKARA

Orta riskli iller arasında yer alan Ankara ise Bakan Koca’nın dün yayımladığı vaka sayısı en çok artan iller arasında yer almadı. Ancak kentte vaka sayısında artış yaşandı. 6-12 Mart tarihlerine ait illere göre haftalık vaka sayısında Ankara 100 binde 54.83’ten 68.53’e yükseldi.

İZMİR

Yüksek riskli iller arasında olan İzmir’de de vaka sayısında artış gözlemleniyor. Bakan Koca’nın dün yayımladığı vaka sayısı en çok artan iller arasında İzmir de yer almadı ancak kentte geçen haftaya göre vaka sayısında gözle görülür bir artış yaşandı.

6-12 Mart tarihlerine ait illere göre haftalık vaka sayısında İzmir 100 binde 64.47’den 78.57’ye yükseldi.

ERDOĞAN UYARMIŞTI

Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini belirterek, “Vatandaşlarımızın riski azaltmalarını, şehirlerini bu musibetten kurtulma mücadelesine destek vermesini rica ediyorum. Tedbirlere uymamamız sayesinde yeniden kısıtlamaların ve yasakların geleceğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” demişti.

4 KATEGORİ BELİRLENDİ

Sağlık Bakanlığı illeri risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayırdı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. İllerde bu kategorilere göre normalleşme adımları uygulanıyor.

KATEGORİLERE GÖRE YASAKLAR İSE ŞU ŞEKİLDE OLACAK

İŞTE ÜÇ İLDEKİ DURUM

Coronayla mücadelede ‘Kontrollü Normalleşme’ döneminde atılacak yeni adımlara göre, yüksek riskli kategoride yer alan İstanbul ve İzmir’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması pazar günü devam ediyor.

Orta riskli kategorideki Ankara’da ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalktı. Türkiye genelinde sürdürülen 21.00 ile 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise devam ediyor.

Orta riskli kategoride yer alan Ankara’da ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim-öğretime başladı.

İstanbul ve İzmir’de ise genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki sınavlar yüz yüze yapılacak.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de; Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürüyor.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesisler ise Ankara’da 09.00 ile 19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI İÇİN YASAKLAR

65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlar için Ankara’da sokağa çıkma sınırlaması kaldırılırken, İstanbul ve İzmir’de bu yaş grubundaki vatandaşlar için sokağa çıkma süresi artırıldı.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler ise Ankara’da yüz kişi, İstanbul ve İzmir’de 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılıyor.

Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları da üç büyükşehrin tamamında katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabiliyor.

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