Vaka sayısı her geçen gün artıyor! 8 ilde karantina kararı

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart 2020’de görülen corona virüsüyle mücadele sürüyor. Günlük vaka sayılarının yeniden 15 binin üzerine çıkmasıyla illerde art arda karantina kararları alınıyor.

BALIKESİR

Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Kırcalar ve Odaburnu mahalleleri ile Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık mahallesi Covid-19 vakaları ve temaslı kişi sayısındaki artış üzerine Ayvalık ve Sındırgı İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla hastalığın yayılımını önlemek amacıyla karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahalle girişlerinde barikat kurarak giriş ve çıkışları kapattı.

ERZİNCAN

Erzincan merkeze bağlı Günebakan köyü, Corona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantinaya alındı. Köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Günebakan köyünde pozitif vaka sayısında artış görüldüğünden corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında köyün 13.03.2021 tarihi itibari ile 10 gün süre ile giriş-çıkışlarına yasaklama getirilerek karantina altına alınmasına, belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca alınan kararın eksiksiz uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir” denildi.

ORDU

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Kabataş ilçesi Beylerli ve Kuzköy Mahallelerinde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda corona virüs vakaları olduğu ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında bulunan kişiler bulunduğu tespit edildi.

Bu kapsamda corona virüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Beylerli ve Kuzköy Mahalleleri 15.03.2021 tarihi saat 18.30'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantinaya alındı. Her iki mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı.

DİYARBAKIR

Silvan ilçesi Mescit Mahallesinde bir binada oturan aynı aileden 4 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı. Virüs testi pozitif çıkan hastalardan birinin mutasyonlu virüs taşıdığı belirlendi. Hastaların ikamet ettiği apartman corona virüs önlemleri kapsamında karantinaya alındı. mutasyonlu virüs tespit edilen şahsın oğlunun, yaklaşık 1 haftadır okulda yüz yüze eğitim gördüğü öğrenildi.

Öte yandan, bina sakinleri görüntü almak için bölgeye giden gazetecilere tepki gösterip, çalışma yapmasını engelledi.

RİZE

Sağlık Bakanlığı verilerine göre kırmızı renkle işaretlenen Çok yüksek riskli iller arasındaki Rize’de, 9 kişi, Trabzon’un Çaykara ilçesinde bir cenaze namazına katıldı. Burada taziyelerini bildiren kişiler döndüklerinde rahatsızlandı. Hastaneye başvuran kişilerin Covid-19 testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri 9 kişinin yaşadığı 3 evi karantinaya aldı. Rize Valisi Kemal Çeber, pandemi ile mücadelelerinin aynı hassasiyetle devam ettiğini belirterek bir afet yaşadıklarını söyledi.

KASTAMONU

İnebolu Şehit Arif Demirel Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan 2 öğretmen ile okul pansiyonun da kalan öğrencilerden 6 tanesinin test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine virüsün daha fazla yayılmaması için karantina amaçlı olarak pansiyon kapatıldı. Ardından okulda da yüz yüze eğitime 10 gün ara verildi. İlçede bulunan İnebolu Atabeyli İlk ve Ortaokulu'nda da öğretmen ve öğrencilerde kcorona virüsü vakalarının görülmesi nedeniyle iki okulda da yüz yüze eğitime 10 gün süreyle ara verildi.

Öte yandan 9 kişinin corona virüs testlerinin pozitif çıktığı İnebolu ilçesine bağlı Akgüney Köyü karantinaya alındı. Kararın ardından köyde taşımalı olarak öğrencilerin geldiği Atabeyli Okulu da tedbir amaçlı karantinaya alındı.

ADIYAMAN

Gölbaşı Kaymakamlığı ilçeye bağlı Haydarlı köyünün, Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 10 gün karantinaya alındığını duyurdu. Karar doğrultusunda, jandarma ekiplerince önlemler alınarak köyün giriş ve çıkışları yasaklandı.

KARABÜK

Karabük Valiliği tarafından Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi’ndeki Sarışen Kooperatif Sitesi içerisinde bulunan A ve B bloklarında birden fazla pozitif vakanın bulunduğu açıklandı.

Birden fazla Covid-19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle toplam 19 dairenin bulunduğu iki apartmanda 10 gün karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Covid-19 enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla belirtilen iki blokta giriş çıkışların sınırlandırıldığı ifade edilen açıklamada, “İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ve evde tedavileri devam eden Covid-19 hastaları ile temaslılarının sağlık sebepleri dışında evlerinden çıkışlarına müsaade edilmemesine karar verilmiştir” denildi.

Karantina altındaki apartmanlarda ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının da karantina süresi boyunca izinli sayılacakları belirtildi.

SAMSUN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘kontrollü normalleşme’ sürecinde illere göre haftalık corona virüsü vaka sayısı haritasını paylaştı. 27 Şubat-5 Mart tarihlerinde 100 bin nüfusta vaka sayısı en fazla olan ve ‘Çok yüksek riskli’ iller kategorisinde ilk sıralarda yer alan Samsun’da vaka artışları sürüyor. Samsun’da, mutasyon virüs kaynaklı vakalarda da artış yaşandığı belirtiliyor. Ekipler, Karadenizin de giriş kapısı olan Samsunda denetimleri arttırdı.

Samsun kent merkezine Ankara, Ordu ve Sinop güzergahında karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktalarında HES kodu sorgulaması yapılıyor. Polis ekipleri, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurup vatandaşların HES kodlarını sorguluyor. HES kodunda riskli görünen vatandaşların belirlenmesi üzerine 112 ekiplerine haber veriliyor. Bu andan sonra filyasyon ekipleri devreye giriyor. Kişi, sağlık durumuna göre karantina için Kredi ve Yurtlar Kurumu ya da tedavi için hastaneye götürülüyor.

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