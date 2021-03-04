Vaka sayısı hızla artıyor! 9 ilde karantina kararı alındı

Türkiye bir yandan normalleşmeye dönerken bir yandan da artan vakaların önüne geçmeye çalışıyor. Ülke genelinde denetimler sıklaştırılırken bugün 9 ilde karantina kararı alındı.

KASTAMONU

Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak Köyü Güneyli Mahallesi'nde 5 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Sırakonak köyü Güneyli Mahallesi, 4 Mart 2021 yılı itibariyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kararının ardından jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kontrol altına alarak giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

BARTIN

Geçtiğimiz günlerde Ulus ilçesine bağlı Hisarköy'de mutasyonlu virüs vakası tespit edilmesi üzerine Hisar köyüne bağlı 4 mahalle karantina altına alınırken yapılan filyasyon çalışmalarının ardından Hisar köyünün tamamı, Zafer köyü ve Uluköy'ün de karantinaya alınmasına karar verildi.

Ulus İlçe Umumi Hıfzsıhha Meclisince alınan kararla COVİD-19 varyantı vakalarının artması ve hastalığın yayılımının engellenmesinin amaçlandığı belirtilerek Kumluca beldesinde 5 Mart 2021 tarihinde kurulacak pazar yeri ve pazar faaliyetlerinin 1 hafta süre ile durdurulduğu açıklandı.

SAKARYA

Karasu ilçesinde artan corona virüs vakalarıyla beraber karantinaya alınan hanelerde arttı. Bu doğrultuda Kızılcık Mahallesi'nde bulunan üç ev daha karantinaya alındı.

İlçe Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alınan evlere bir dizi ziyaretlerde bulundu. Gerçekleşen ziyaretlerde Kaymakam Helvacı'ya, Jandarma Komutanı Ahmet Tevfik Altunel, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yavuz Selim Özdin ve beraberindeki heyet eşlik etti. Maske ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleşen ziyaretlerde Kaymakam Helvacı, karantina süreci içerisinde olan vatandaşlara karantina boyunca sabırlı olmaları ve corona virüsüne karşı tedbiri elden bırakmamaları gerektiği konusunda telkinlerde bulundu.

GÜMÜŞHANE

Valilikten yapılan açıklamada, Gümüşhane merkez Akgedik köyünde pozitif vaka ve temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, virüsün bulaşmasını önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanacaktır” denildi.

AKSARAY

Kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da bin 500 kişilik denetleme ekibiyle sahaya inen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Pazar günü istisnasız sokağa çıkma kısıtlaması kararı alındığına dikkat çekerek, “Genel bir kararla cumartesi günü herhangi bir problem yok. Ama pazar günü istisnalar da ortadan kaldırılarak Aksaray'da sokağa çıkma yasağı var ve hiçbir vatandaşımız hiçbir şekilde sokağa çıkmayacak. Bakkallar kapalı, manavlar kapalı, parklar kapalı bir gün boyunca sabretmek zorundayız” dedi.

1 BELDE, 1 KÖY, 2 SOKAK, 5 APARTMAN KARANTİNADA

Vali Aydoğdu, “Şu an Yenikent beldemizde ve bir köyümüzde karantina var. Onun dışında her şey kontrol altında. İlçelerden şehre gelişi kısıtladık, dört ilçemizin gelişi sabah, üç ilçemizden öğleden sonra. İlçelerden yolların hepsini kısıtladık. Bir ilçeden beş yol varsa kaymakamlarımız oraya bent çektiler iki yoldan geliş gidiş kontrollü olarak gelip gidiyorlar. Şuanda ilçelerden gelip giden veriler çok çok olumlu, karantina yaptığımız yerlerden gelen veriler olumlu. Aksaraylı hemşehrilerimiz bizim kurallarımıza, devletin koyduğu kurallara uyarlarsa kısa zaman sonra bu çektiğimiz sıkıntıların sonu suhulet, kolaylık ve güzellik olacak diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

DİYARBAKIR

Silvan İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç, yaptığı açıklamada, “Demirkuyu Mahallesine bağlı Darısever mezrasında 5 kişilik ailede mutasyonlu virüs tespit edildi. Filyasyon ekiplerimiz tarafında yapılan taramalarda mezrada ikamet eden 200 kişinin testi alındı. Yapılan test sonucu 16 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Mezrada testi pozitif çıkan vatandaşların tedavileri evde devam ediyor. Kısıtlamalarda alınan yeni kararlar doğrultusunda, vatandaşlarımızın rehavete kapılmamaları lazım. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulsun” dedi.

Mezraya giriş çıkışlar kapatılırken, vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca giderileceği öğrenildi.

SİNOP

Sinop’un Boyabat ilçesinde bir köyde, corona virüsü tedbirleri çerçevesinde karantina uygulaması başlatıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Kartaloğlu köyünde salgının kontrol altına alınabilmesi için karantina tedbirleri uygulanacağı belirtilirken virüsün yayılmasını önlemek amacıyla, söz konusu köye giriş ve çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı ifade edildi.

EDİRNE

Türkiye haritasında kırmızıyla işaretli iller arasında çok yüksek riskli olarak belirtilen Edirne'de, yaşanan son gelişmeler hakkında Edirne Tabipler Odası Başkanı Dr. Gürcan Altun, açıklamalarda bulundu. Edirne'nin İpsala ve Keşan ilçelerinde vaka artışlarının devam ettiğini belirten Altun, vaka sayılarının artışında mutant virüsün etkili olduğunu savundu.

ŞEHİRLERARASI KISITLAMA GETİRİLMELİ

Özellikle İpsala ilçesinde vaka artışlarının yaşandığına dikkat çeken Altun, Keşan ilçesinde de olgu sayılarında artış yaşandığını öne sürdü. Keşan ve İpsala'da bazı bölgelerin karantinaya alındığını açıklayan Altun, ancak bu karantinanın geç alındığını öne sürdü. Edirne'nin çok yüksek riskli iller arasında yer aldığını hatırlatan Altun, zorunlu ihtiyaçların karşılanması haricinde çok yüksek riskli illere girişlerin kapatılması çağrısında bulundu.

AMASYA

Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Karayakup köyü, corona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Köyde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması başlatıldı.

Göynücek Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “İlçemize bağlı Karayakup köyünde vaka artışının olması üzerine köye giriş ve çıkışların durdurulup izolasyon tedbirlerinin alınmasına, her türlü ev ziyaretlerinin yasaklanmasına ve sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verilmiştir” denildi. (DHA/İHA)

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