Vaka sayısının fırladığı şehirde validen uyarı: Önümüzdeki ilk 10 gün kritik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı illerde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısının gösteren haritanın güncel halinde Siirt dikkat çekiyor.

3-9 Temmuz tarihlerine ait veriye göre, 231.67 olan kentteki vaka sayısı, 10-16 Temmuz tarihlerine ait haritada 471.57’ye yükseldi. Verilere göre, kentteki artış 239.90 olarak gerçekleşti.

VALİ: 10 GÜN KRİTİK

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, bugün Siirt merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla pandemi sürecinde corona virüsü tedbirleri, şehirdeki vaka sayılarının azaltılması, aşılama çalışmaları ve dinamik denetim faaliyetleri toplantısı gerçekleştirdi.

Valilik konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, mahalle ve köy muhtarlarına hitap eden Vali Hacıbektaşoğlu, corona virüsü pandemisinde ilin genel durumu, aşılama faaliyetlerinde gelinen son durum, dinamik denetim faaliyetleri, filyasyon çalışmaları ve alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Salgınla mücadelenin tüm kurumların ve toplumun mücadelesiyle başarıya ulaşacağını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, salgınla mücadelede normalleşme ile birlikte tedbirlere uyulmadığı, tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının arttığına dikkat çekerek, bireysel tedbirlerin katı bir şekilde uygulanması gerektiğini ifade etti.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına herkesin uyması gerektiğini hatırlatan Vali Hacıbekltaşoğlu, “Zorunlu ihtiyaçlar dışında hareket etmemeliyiz, kalabalık ortamlardan uzak durmalı ve sosyal mesafemizi mutlaka korumalıyız. Önümüzdeki ilk on gün kritik bir süredir. Bu virüsü mutlak suretle aşağıya çekmeliyiz. Virüsten korunmak için tedbir ve kurallara sıkı bir şekilde uymamız gerekir. Ayrıca toplumsal bağışıklığımızı kazanmak için de mutlaka aşılarımızı yapmamız gerekir” dedi.

“YÜZDE 75 HEDEFİNE ULAŞMAK ZORUNDAYIZ”

Bizleri salgından kurtaracak ve koruyacak en büyük silahın aşı olduğunu vurgulayan Vali Hacıbektaşoğlu, “Kentte başlatılan aşı seferberliği ile bugün itibariyle aşılama oranının %41'in üzerine çıktığını, toplumsal bağışıklık oranı olan %75 hedefine ulaşmak zorundayız. Köylerimizde, mahallelerimizde aşı olmak isteyen tüm vatandaşlarımız için devletimiz tüm imkânlarını seferber etmiştir. Kovid-19 salgınıyla mücadelede ve özelikle aşılama çalışmalarında tüm muhtarlarımızın desteğini bekliyoruz” dedi.

“CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR”

Salgınla mücadelede aşı ve denetim ekipleri sayılarının artırıldığını belirten Vali Hacıbektaşoğlu, “Denetim ekiplerimiz 7/24 sahadalar, AVM, düğün salonları, taziyeler, çay ocakları gibi alanlar sıkı bir şekilde denetlenmeye devam edilecektir. Denetimlerle vatandaşlarımızı öncelikle bilgilendiriyoruz, belirlenen kurallara uymalarını hatırlatıyoruz, ancak tüm bunlara rağmen tedbirlere riayet etmeyen kişiler hakkında da cezai işlem uygulanacaktır” diye konuştu.

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