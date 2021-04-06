Vakalar arttı, parklar ziyarete kapatıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark, Uluönder Parkı, Yenikent Parkı, Şehri Aşk, Büyükpark başta olmak üzere kent genelindeki tüm parklar vatandaşların girişlerine kapatıldı.

Parklarda gerçekleştirilen Sağlıklı Yaşam İçin Güne Sporla Başlıyoruz etkinlikleri de iptal edilirken, Hayvanat Bahçesi de bu süreçte ziyaretçi kabul edemeyecek.

ESMEK’LER DE KAPATILDI

Konuyla ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu 16 numaralı kararı hatırlatan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, belediyenin sorumluluk alanında bulunan Mamuca Piknik Alanı'nın da 1 yıldan fazla süredir hizmete kapalı olduğunu ifade ettiler.

Yetkililer ayrıca alınan karar gereği ESMEK bünyesinde verilen yüz yüze eğitimlerin de durdurulduğunu, kursiyerlere ESMEK tarafından gerekli bilgilendirmenin yapılacağını belirttiler. Eskişehir'de vaka sayılarının 10 kat arttığına dikkat çeken yetkililer, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardılar.