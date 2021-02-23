Vakalar bir haftada yüzde 75 arttı! O il alarm veriyor

Bolu'da corona virüsüyle mücadele kapsamında il genelinde polis ve jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Özellikle kalabalık alanlar ve trafiğe kapalı işlek caddelerde maske ve mesafe kurallarına uymayanlara cezaların uygulandığı kentte, tüm önlemlere rağmen corona virüsü vakaları arttı.

VAKA SAYILARI YÜZDE 75 ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık olarak yayınladığı corona virüsü haritasına göre, Bolu'da 8-14 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide vaka sayısı 44,96 olarak açıklandı.

Soğuk ve karlı havaların sona ermesiyle birlikte vaka sayıları da artış gösterdi. Açıklanan son verilere göre kentte vaka sayıları yüzde 75 oranında artış göstererek 75,60 oldu.

Kentte vaka sayılarının hızla artmasına rağmen kalabalık caddelerde dolaşmaya devam eden vatandaşlar, maske kuralına uyulmadığını söyleyerek, eskisi kadar corona virüsünden korkulmadığını dile getirdiler. (İHA)

İlginizi Çekebilir Corona virüsü açıklanandan önce can almış