Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Vakalar bir haftada yüzde 75 arttı! O il alarm veriyor

Bolu’da geçtiğimiz hafta 100 bin kişide 44,96 olan corona virüsü vaka sayısı, bir haftada yüzde 75 artarak 75,60 oldu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:56, 23/02/2021
HaberlerGündem
Vakalar bir haftada yüzde 75 arttı! O il alarm veriyor

Bolu'da corona virüsüyle mücadele kapsamında il genelinde polis ve jandarma ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Özellikle kalabalık alanlar ve trafiğe kapalı işlek caddelerde maske ve mesafe kurallarına uymayanlara cezaların uygulandığı kentte, tüm önlemlere rağmen corona virüsü vakaları arttı.

 VAKA SAYILARI YÜZDE 75 ARTTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın haftalık olarak yayınladığı corona virüsü haritasına göre, Bolu'da 8-14 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide vaka sayısı 44,96 olarak açıklandı.

Soğuk ve karlı havaların sona ermesiyle birlikte vaka sayıları da artış gösterdi. Açıklanan son verilere göre kentte vaka sayıları yüzde 75 oranında artış göstererek 75,60 oldu.

Kentte vaka sayılarının hızla artmasına rağmen kalabalık caddelerde dolaşmaya devam eden vatandaşlar, maske kuralına uyulmadığını söyleyerek, eskisi kadar corona virüsünden korkulmadığını dile getirdiler. (İHA)

İlginizi ÇekebilirCorona virüsü açıklanandan önce can almışCorona virüsü açıklanandan önce can almış

İlginizi ÇekebilirAKP kongresi sonrası büyük panik! Corona testi pozitif çıktı...AKP kongresi sonrası büyük panik! Corona testi pozitif çıktı...