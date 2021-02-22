Vakaların arttığı Antalya’da 55 noktada karantina kararı

Sağlık Bakanlığı’nın 8-14 Şubat tarihleri arasında açıkladığı 81 ildeki corona virüsü vaka sayısı tablosuna göre 100 binde 78.20 kişi ile en riskli iller arasında yer alan Antalya’da, 2 bin 153 olan bir haftalık corona virüsü testi pozitif çıkan sayısı, 13-19 Şubat arasında ise 2 bin 221’e yükseldi.

Antalya’nın ortalama günlük vaka sayısı 308’den 317’ye yükselirken, son verilere göre 100 bin kişide ise 87.15 kişi olarak ölçüldü.

Corona virüsü tablosunun yukarıya doğru seyretmesi üzerine harekete geçen Antalya Valiliği il genelinde 55 noktaya karantina uygulama kararı aldı.

“BAŞARI TEDBİRLERE UYMAKLA SAĞLANIR”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Kıymetli Antalyalılar, corona virüsle mücadele kapsamında, bulaş riski nedeniyle ilimiz genelinde 55 noktada karantina uygulaması yapılmaktadır.

* Vatandaşlarımızın ihtiyaçları vefa sosyal destek ekiplerimizce karşılanmaktadır. Başarı, tedbirlere uymakla sağlanır.

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