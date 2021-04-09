Vakaların arttığı Diyarbakır’da kurallar hiçe sayıldı

Bir yılı aşkın bir süredir hayatımızda olan ve milyonlarca kişiyi etkileyen corona virüs, son dönemlerde yeniden hortladı. Tedbirlerin unutulması ve vatandaşların rehavete kapılması ile günlük 50 bin üstü vakanın çıktığı Türkiye’de ek kısıtlamaların gelmesi gündemdeyken, Diyarbakır’da vatandaşların boş vermiş halleri pes dedirtti.

Hafta içi akşam saatlerinde Sur ilçesine akın eden vatandaşlar, Hz. Süleyman Camii ve Millet Bahçesi’ni doldurdu. Diyarbakır’da vatandaşların hiçbir kurala uymadığı görüldü.

Bazı vatandaşlar kamerayı gördükten sonra maske takmaya çalışırken, bazıları da umursamadan el sallamayı tercih etti. Zabıta ekiplerinin uyarılarını bile takmayan vatandaşların rahatlığı bu kadarına da pes dedirtti. Sosyal mesafenin de unutulduğu anlardaki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. (İHA)

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