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Vakaların zirve yaptığı ilde akılalmaz rahatlık

En çok vaka artışının yaşandığı 5 ilden biri olan Giresun'da corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin yaptığı HES uygulamasında vaka temaslı 2 kişi yakalandı.

Güncellenme: 15:05, 25/02/2021
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Vakaların zirve yaptığı ilde akılalmaz rahatlık

Giresun'da Korona virüs salgınında yaşanan artışın ardından Gazi Caddesi'ndeki HES uygulama noktasında vaka temaslı 2 kişi yakalandı.
Türkiye’de corona virüsü salgınında en çok vaka artışının yaşandığı 5 ilden biri olan Giresun’da salgının kontrol altına alınabilmesi için sıkı tedbirler uygulanmaya devam ediyor.

Şehrin en işlek Gazi Caddesi ve Alpaslan Caddesi'nde polis, mahalle bekçisi ve zabıta ekipleri, cadde güzergahını barikatlarla kapatarak kontrollü bir şekilde vatandaşların HES kodlarını almayı sürdürüyor.

Denetimlerin sıklaştırıldığı Gazi Caddesi'nde HES sorgulamasında vaka temaslı olduğu ve karantinada bulunması gereken 2 kişi tespit edildi. İsimleri açıklanmayan iki kişi olay yerine çağrılan ambulans ve sağlık görevlilerinin nezaretinde işlemleri yapıldıktan sonra evlerine karantinaya gönderildiği öğrenildi. (İHA)

 

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Yayınlanma Tarihi:14:56,