Vali uyardı: Bu şekilde devam ederse aşı olmayanlarla ilgili farklı adımlar atılabilir

Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Pandemi Kurulu Değerlendirme Toplantısı sonrası ildeki salgın sürecini kamuoyu ile paylaştı. Vali Ayhan, bayramda kentte nüfusun 3 kat artmasıyla vaka sayılarında artış görüldüğünü, günlük vaka sayılarının ortalama 90 bandında seyrettiğini söyledi.

“BAYRAMDA NÜFUSUMUZ 3 KAT ARTTI”

Bayram dolayısıyla iller arasında yoğun bir yolcu hareketliliği olduğunu kaydeden Vali Ayhan, “Buna bağlı olarak ülke genelinde günlük vaka sayılarında artış gerçekleşti. İlimizde de vaka sayılarımızda bir kıpırdanma oldu. Normalleşme döneminde ilimizin durumunu değerlendirecek olursak, 10 Temmuz – 16 Temmuz dönemi (100 binde) vaka oranımız 60,56 olarak gerçekleşti. 17 Temmuz – 23 Temmuz dönemi ise (100 binde) vaka oranımız 69,98 olarak gerçekleşti. Nüfusumuzun yaklaşık 3 kat arttığını söyleyebilirim. Buna bağlı olarak da ilimizde vaka sayılarında bir kıpırdanma oldu. Toplam 600 bin doz aşı yaptık. Günlük vaka ortalamamız 60 ile 50 bandındaydı. Şimdi neredeysen 80-90’a çıktı. Artış başladı. dolayısıyla burada bir artış söz konusu ama kontrol edilebilir durumda” diye konuştu.

“AŞI OLMAMAK KUL HAKKI…”

Salgınla mücadelede birinci önceliklerinin aşılama sayısını arttırmak olduğunu söyleyen Vali Ayhan, “En büyük silahımız aşı. Tüm sağlık birimlerimize ve kaymakamlarımıza gerekli talimatları verdim. Aşı tanımlaması sisteme yapılmış ama henüz aşısını yaptırmamış olan vatandaşlarımızı tek tek arayarak, evde aşı olması gerekenleri ise evlerinde ziyaret ederek aşılarını olmaları konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz. Aşı konusunda bireysel sorumlulukla birlikte toplumsal sorumluluk da önem arz etmekte. Aşı olmamak kul hakkı”dedi.

“NEZAKETLE SORUMLU OLMAYA DAVET EDECEĞİZ”

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı en son çalışmada yoğun bakımda tedavi gören hastaların büyük çoğunluğunun aşılarını yaptırmayan kişiler olduğunu da anlatan Vali Ayhan, “Covid-19 salgınının kısa ve uzun vadeli sonuçlarında korunmanın ancak toplumdaki her bireyin diğerlerine karşı sorumluluk duygusuyla hareket etmesiyle mümkün olduğunu unutmayalım. Sahada yürüteceğimiz her türlü denetim faaliyetini, iş yeri sahipleri, çalışanları ile vatandaşlarımızı kurallara uymaya ve sorumlu davranmaya nezaketle davet ederek, rehberlik edici şekilde davranmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

“AŞI OLMAYANLARLA İLGİLİ FARKLI ADIMLAR ATILABİLİR”

“Tüm vatandaşlarımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına aynı şekilde uymalarını istiyorum” diyen Vali Ayhan, sözlerini şöyle tamamladı:

* En büyük silahımız aşı. İlimizin aşı sayısına baktığımızda aşılama yüzdemiz 61,7 oldu. Toplam 600 bin doz aşı yaptık. Şu an hastaneye gelen pozitif sayılarımızda aşı olmayanların çok yüksek olduğunu da söyleyebiliriz. Aşı olmayan vatandaşlarımıza çağrımızı buradan söylüyoruz.

* Tekrar yeni kısıtlamalara gitmemek, tekrar yeni travmalar yaşamamak artık bu defteri kapatmak için herkesin sorumluluk alması herkesin aşı olması gerekmektedir. Yakında eğitim öğretim faaliyetleri de başlayacak. Eğer bu şekilde devam ederse aşı olmayanlarla ilgili belki farklı adımlar atılabileceği görülmektedir.

Toplantıya, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel ve İl Pandemi Kurulu üyeleri katıldı.