Validebağ Korusu imar planlarının yürütmesi durduruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 21 Haziran pazartesi günü Üsküdar Validebağ Korusu'nda başlayacağını açıkladığı rehabilitasyon projesine karşı semt sakinleri nöbet eylemi başlattı.

Validebağ Savunması ve Validebağ Gönüllüleri, proje ile korunun imara ve ranta açılmak istendiğine dikkat çekti. Koruyla ilgili nisan ayında İBB tarafından hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarılan koruma amaçlı imar planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile idare mahkemesine dava da açılmıştı.

“DOĞAL DÜZEN YOK OLACAK”

Dava dilekçesinde Validebağ Korusu'nun imar planları ile kent içi park alanına dönüştürüleceği ve 1. derece doğal sit alanı özelliğini kaybedeceği vurgulanmış “Yoğun bir fiziki ve inşai faaliyet gerektirecek olan bisiklet, yürüyüş, koşu parkurları, otopark ve fitness alanları yapımı ile düzenlenecek olan rekreasyon amaçlı park, korudaki doğal düzenin yok olmasına ve sit alanı özelliğinin kaybolmasına ve korunun koru olmaktan çıkıp, alelade bir semt parkı olmasına yol açacaktır” denilmişti.

“TELAFİSİ GÜÇ ZARARLAR DOĞURABİLİR”

Dosyayı inceleyen İstanbul 6. İdare Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, dava konusu işlemin 1. derece doğal sit alanı ilan edilmiş olan yere ilişkin olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek niteliğinin bulunması nedeniyle davalı idarenin savunması ve ara karar cevabı alınıp yeni bir karar verilene kadar yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar verdi.

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