Validebağ Korusu planları hazır: ‘Ekolojik niteliği korunacak alan’ oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan Üsküdar Validebağ Korusu'nun koruma amaçlı imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

İstanbul'un nefes alma noktalarından Üsküdar'daki 1. derece doğal sit alanı olan Validebağ Korusu için hazırlanan plan değişikliği ile 403 bin 740 metrekarelik alanda fonksiyon dağılımı yapıldı. Korunun yüzde 93.60'ı yani 377 bin 938 metrekarelik kısmı ‘Ekolojik Niteliği Korunacak Alan’ olarak işaretlendi. Bu alan aynı zamanda 1. derece doğal sit alanını da kapsıyor.

1 derece sit özelliğini taşıyan bölümün büyüklüğü 376 bin 927 metrekare. Bu alanın 1,26 hektarlık kısmını da korunması gerekli tescilli yapılar oluşturuyor. 8 bin metrekarelik bölüm, yapı yasaklı ‘İSKİ dere koruma bandı’, bin 170 metrekarelik alan da Belediye Hizmet Alanı (İSKİ) olarak belirlendi.

TEK KATLI TAKILIP SÖKÜLEBİLİR YAPILAR

Plan notlarına göre koruda kentsel tasarım peyzaj projeleri ile belirlenmek üzere halka açık rekreasyon amaçlı park ve doğal gezinti-yürüyüş alanları ile göçmen kuşlar için konaklama alanları yer alabilecek. Bu fonksiyonlara yönelik olmak koşuluyla planlama alanının tamamında toplam 100 metrekareyi geçmeyen takılıp sökülebilir bir katlı yapılar yapılabilecek.

Koruda kapalı otopark ve yeraltı otoparkı yapılamayacak. Planlama alanında İBB tarafından ağaç tespiti yapılarak Tabiat Varlıkları Koruma Komisyonu onayına sunulacak ve korunması gerekken ağaçlar belirlenecek.

MAHKEMENİN İPTAL GEREKÇELERİ DİKKATE ALINDI

Eski İBB yönetimi tarafından 2009 yılında hazırlanan imar planlarına açılan dava sonucu İstanbul 3. İdare Mahkemesi söz konusu planın iptaline karar vermişti. Bu süreçte korunun büyük kısmı plansız hale gelmişti. Plan açıklama raporunda, mahkemenin iptal kararı almasına neden olan konular dikkate alınarak yeni plan hazırlandığı kaydedildi.

Planın temel amacının; Validebağ Korusu'nun yarattığı hassas ekosistemin, hızlı kentleşme, nüfus artışı gibi faktörlerin olumsuzluklarından etkilenmemesi ve modern kent yaşamı ile uyum içerisinde kullanılabilmesini sağlamak olduğu vurgulandı. Plan ile koruma-kullanma dengesinin sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Raporda “Validebağ Korusu 1. Derece Doğal Sit Alanı ve çevresini kapsayan alan, topoğrafyası ve endemik bitki örtüsü ile insanların yaşamak için özlem duydukları doğal yapıya sahip ancak, yerleşim alanlarının arasında sıkışmış ender bölgelerden birisidir. Bu alanda, bütüncül bir plan olmadan kontrolsüz bir şekilde gerçekleştirilen uygulamalar alanın bozunumuna yol açmaktadır. Planı kararları ile alanın ‘bozunmasının' önüne geçmek ve bütüncül bir plan anlayışı ile alanın ‘korunmasını' sağlamak hedeflenmiştir” denildi.

9 TESCİLLİ ESER VAR

Planlama alanı içinde 9 adet tescilli eser yer alıyor. Koru içerisinde; Öğretmenler Evi ve Kültür Merkez olarak kullanılan “Adile Sultan Kasrı”, İzci Evi Müzesi olarak kullanılan “Abülaziz Av Köşkü”, harap bir vaziyette olan “Posta Güvercinliği Binası”, “İzci Okulu” olarak kullanılan eski ahır binaları, “Haydarpaşa Lisesi”, “Mustafa Necatibey Öğretmen Huzurevi”, “Öğretmenler Hastanesi ve ek binaları, “Validebağ Sanatoryumu”, “Anadolu Sağlık Meslek Lisesi”, “Çocuk Prevantoryumu”'nun yanı sıra otopark, tenis kortları, çay bahçeleri ve büfeler yer alıyor.

Korunun büyük kısmı hazine mülkiyetinde ve Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisli. Geri kalan bölüm ise Marmara Üniversitesi, belediye ve İSKİ mülkiyetinde.