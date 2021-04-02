‘Validebağ Korusu’na dokunmayın’ eylemi

İstanbul'un nefes alma noktalarından Üsküdar'daki 354 dönümlük alana yayılan 1.derece doğa sit alanı olan Validebağ Korusu için semt sakinleri eylem yaptı. Koruda toplanan Validebağ Gönüllüleri adına yapılan açıklamada, 2020 yılının Mart ayında, korunun 261 bin metrekarelik bölümünün, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 2 yıl boyunca bakım ve düzenleme yapmak üzere Üsküdar Belediyesi'ne tahsis edildiği aktarıldı.

Açıklamada “Üsküdar Belediyesi'nin koruya ilk göz koyması değil bu. 2006 yılından beri Üsküdar Belediyesi'nin koru üzerinde birtakım emelleri olduğunu biliyoruz. 2018 yılında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı korunun millet bahçesi yapılmasına karar verdi. Projeyi İBB çizdi. Validebağ Gönüllüleri Derneği olarak onay işlemlerinin iptal edilmesi için açtığımız idari dava devam etmektedir” denildi.

OTOPARK, FESTİVAL ALANI

Üsküdar Belediyesi'nce yapılacağı açıklanan çalışmaların millet bahçesi projesinden çok farklı olmadığı belirtilerek 500 araçlık otopark, festival alanı, açık hava sineması, yoga-pilates alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş-koşu-bisiklet parkurları, izci eğitim alanı, köpek gezdirme alanları yapılmasının gündemde olduğu ifade edildi.

“RANT HEVESİ”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

* Bunların bir kısmı masum gözükmekle beraber, sonuç olarak hepsi de koru içinde inşai faaliyet gerektiren işler. Üsküdar Belediyesi, Kasım 2020'de açıklamaya başladığı bu işler için ayrı bir proje üretmeyip koruma kurullarınca millet bahçesi projesi için verilmiş olan onayı kendi projesi için kullanmaya kalkışmaktadır. İsimler değişebiliyor ama rant hevesi hep aynı.

* Validebağ Korusu'nun bakıma ihtiyacı vardır. Çöplerinin toplanması, ağaçlarının bakımının yapılması gerekmektedir. Üsküdar Belediyesi kendi asli görevi olan bu işleri bir kenara bırakıp, hiç de üzerine vazife olmayan işlere kalkışmamalıdır. Validebağ Korusu'ndaki anıt ağaçları korumak yerine kesen zihniyetin, korunun doğal halini korumak yerine yapay millet bahçesi yapmaya çalışanların nasıl bir çevre koruma anlayışı olduğunu korudaki yıllanmış ağaçlar katledilirken gördük.