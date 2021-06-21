Validebağ Korusu’nda nöbet eylemi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 21 Haziran pazartesi günü Üsküdar Validebağ Korusu'nda başlayacağını açıkladığı rehabilitasyon ve düzenleme projesine karşı semt sakinleri nöbet eylemi başlattı.

Validebağ Savunması ve Validebağ Gönüllüleri, proje ile korunun imara ve ranta açılmak istendiğini savunarak sabah saatleri itibaren başlattıkları nöbet eyleminin rehabilitasyon ihalesi iptal edilene kadar devam edeceği belirtildi.

17.6 milyon liralık “Rehabilitasyon ve Düzenlenme İşi” ihalesi ile koruda 88 dönümlük alana saha çimi döşenmesi planlanıyor. İhalenin iptali için gün boyu koruda imza toplandı.

DAVA DA AÇILDI

Koruyla ilgili geçtiğimiz ay İBB tarafından hazırlanan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarılan koruma amaçlı imar planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile idare mahkemesine dava da açıldı.

Dava dilekçesinde Validebağ Korusu'nun imar planları ile kent içi park alanına dönüştürüleceği ve 1. derece doğal sit alanı özelliğini kaybedeceği vurgulandı.

Dilekçede “Yoğun bir fiziki ve inşai faaliyet gerektirecek olan bisiklet, yürüyüş, koşu parkurları, otopark ve fitness alanları yapımı ile düzenlenecek olan rekreasyon amaçlı park, korudaki doğal düzenin yok olmasına ve sit alanı özelliğinin kaybolmasına ve korunun koru olmaktan çıkıp, alelade bir semt parkı olmasına yol açacaktır” denildi.

ANADOLU YAKASI'NIN SON KORUSU

Dava konusu planların, koruma amaçlı imar planları olmakla birlikte, korumadan çok kullanma yönünde fonksiyonlar içerdiği belirtilerek “Dava konusu planlar, daha önce yargı kararları ile iptal edilen imar planları ile hemen hemen aynıdır. Validebağ Korusu, Anadolu Yakasının son kalan koru vasfındaki alanıdır. Bu alanda yapılacak hukuka aykırı her türlü işlem sadece bugüne değil geleceğe de büyük bir zarar verecektir” denildi.

Planın hukuka aykırı olduğu, telafisi imkansız zararlar verebileceği vurgulanarak yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi. İstanbul 6 No'lu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na da yazı ile başvurularak ihale yolu ile yapılan hukuka aykırı müdahalenin ivedilikle durdurulması için suç duyurusunda bulunulması talep edildi.

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