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Validebağ’da nöbet devam edecek

Validebağ Korusu’nun koruma amaçlı nazım imar planlarının yürütmesinin durdurulmasının ardından, günlerdir Koru’da nöbet tutan semt sakinleri, bugün bir basın açıklaması yaptı. Kararın kendilerine moral verdiğini belirten vatandaşlar, “Bizler sözde proje ve ihale iptal edilene kadar nöbete ve direnişe devam edeceğiz” dedi.

Batuhan SERİM
Güncellenme: 18:14, 26/06/2021
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Validebağ’da nöbet devam edecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 21 Haziran pazartesi günü Üsküdar Validebağ Korusu'nda başlayacağını açıkladığı rehabilitasyon projesine karşı semt sakinleri nöbet eylemi başlatmıştı. Validebağ Savunması ve Validebağ Gönüllüleri, proje ile korunun imara ve ranta açılmak istendiğine dikkat çekmişti.

Dosyayı inceleyen İstanbul 6. İdare Mahkemesi dün kararını açıklamış, yürütmesinin durdurulmasına oybirliği ile karar vermişti.

Karara rağmen Validebağ Korusu'ndaki nöbetlerini sürdüren semt sakinleri, bugün bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“KARARLARIN UYGULANMASININ TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Yürütmenin durdurulması kararının direnişlerine moral verdiğini belirten vatandaşlar, bu proje ve ihale iptal edilene kadar nöbete devam edeceklerini vurguladı. Mahkemenin yürütmenin durdurulması kararlarının uygulanmasının da takipçisi olacaklarını söyleyen vatandaşlar, “Bu rant projesi iptal edilinceye, Hilmi Türkmen halkın sesine kulak verinceye kadar her gün saat 07.00'dan itibaren Validebağ Korusu'nda nöbetteyiz” açıklamasında bulundu.

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