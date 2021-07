Validen dikkat çeken aşı yoklaması

Erzurum Valisi Okay Memiş, Doğu Anadolu Bölgesi Genç Girişimciler Kurulu Toplantısına katıldı. Vali Memiş, konuşmasına bir soruyla başlayacağını belirterek, ”Önce aşı olanlar el kaldırabilir mi?” diye sordu, ardından aşısını yaptıranlara teşekkür etti.

”YOK ÇİP TAKACAKLARMIŞ BIRAKIN BUNLARI AŞINIZI OLUN”

Erzurum’da aşı oranının yüzde 49’larda olduğunu anlatan Vali Memiş, ”Doğu Anadolu’da birinciyiz ama batıda yüzde 70’lere çıktılar. Ben Covid oldum. ‘Covidin yan etkilerini mi tercih edersiniz, aşının yan etkilerini mi?’ derseniz ben hemen aşı derim. İlimle oluyor her şey. Son yüzyılda ilaç, aşı sayesinde insan ömrü 100 yaşına kadar geldi. Yok çip takacaklarmış, yok bilmem ne olacakmış bırakın bunları. Herkes bir an önce aşısını olsun. Lütfen bir an evvel toparlayabilmemiz için herkes aşı olsun. Ben 3 ayımı doldurur doldurmaz hemen aşı olmuştum” diye konuştu.

”DANA YETİŞTİRİCİSİ SANATÇI GİBİDİR”

Tarla gününde yaptığı konuşmada ‘Dana yetiştiricisi sanatçı gibidir’ sözünü tekrarlayan Vali Memiş, şunları söyledi: “Dün bir laf ettim. Benim gözümde bir dana yetiştiricisi, patates, buğday yetiştiren çiftçi bir sanatçı gibidir. Adeta şiir yazan şairdir, türkü söyleyen türkücü, resim yapan ressamdır’ dedim. Vay efendim ‘valideki vizyona bak’ diyerek çakıyorlar. Biz tabi ki sanata ve sanatçıya saygı duyuyoruz, büyük hürmetimiz var. Buradaki kastımız üretenlerin yanında olduğumuzu vurgulamak” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile bölgedeki genç girişimcilerin katıldığı toplantı daha sonra seminer şeklinde devam etti.

