Vali’den İskilipli Atıf savunması: Serçeden korkan darı ekmez

Atıf Derneğince, vatana ihanet suçundan idam edilen İskilipli Atıf için geçtiğimiz günlerde düzenlenen anma programına, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AKP Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İskilip Kaymakamı Muharrem Eligül’ün katılması tepki çekmişti.

Gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Çorum Valisi Çiftçi, “İskilipli Atıf Efendi yine merhum Necip Fazıl Kısakürek Üstadımızın ifadesiyle “son devrin din mazlumlarından” biridir ve bu sıfatla rahmetle anılmayı hak etmektedir. Ben İskilip'te yaptığımız anmanın doğru olduğunu, haklı olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyor, ma'şeri vicdanda makes bulacağına can-u gönülden inanıyorum” diye yazdı.

KUVAY-İ MİLLİYYE KARŞITI DEĞİLDİ

Vali Mustafa Çiftçi, ardından yaptığı açıklamada ise İskilipli Atıf’ın Kuvay-i Milliye karşıtı olmadığını ileri sürdü. Çiftçi, “İskilipli Muhammed Atıf Efendi tam bir Kuvay-ı Milliyeci'dir, dava adamıdır, vatanseverdir, aktivisttir. Anadolu hareketi aleyhine bildiri hazırlamamıştır, imzalamamıştır, İngiliz ve Yunanlılarla birlik olmamıştır. ‘Yanlış politikalar yüzünden zebun (güçsüz) düşmüş bir millete bu düşmanlık reva değildir. Aksi halde başımızın çaresine bakarız!’ restini çekmiştir. Şimdi böyle ilim, din, dava ve aksiyon adamı, zamanının cesur sesi bir münevver, bir âlim şahsiyet nasıl hain olarak yaftalanabilir?” ifadelerini kullandı.

“SERÇEDEN KORKAN DARI EKMEZ”

İskilipli Atıf’ın anma etkinliğine katıldığı için kendisine eleştiren kişilerde sosyal medya hesabından cevap veren Vali Mustafa Çiftçi, kendisine destek olanlara teşekkür etti. Karikatürist Furkan Şimşek’in kendisine hediye ettiği karikatürü paylaşarak açıklama yapan Çiftçi, anma etkinliğinin halkın gözünde bir karşılığı olduğunu ve kabul gördüğünü belirterek, “Mazlum ve mağdur İskilipli Muhammed Atıf Efendi'yle ilgili yaptığımız anma programından dolayı değişik çevrelerden olumsuz bazı değerlendirmeler ve eleştiriler de aldığımı ifade etmeliyim. Bunları normal karşıladığımı da baştan söylemeliyim. ‘Serçeden korkan darı ekmez’ demiş büyüklerimiz. Tarihi gerçekler ışığında İskilipli Muhammed Atıf Efendi milletin vicdanında suçsuzdur, hain değildir, Kuvay-ı Milliye'ye karşı değildir, İstiklal Savaşına katılanları fisebilillah mücahit olarak nitelendirmiştir, Anadolu hareketi aleyhine bildiri hazırlamamıştır, imzalamamıştır, İngiliz ve Yunanlılarla birlik olmamıştır” dedi.

HABER YAPAN GAZETECİLERİ ENGELLEDİ

İskilipli Atıf’ın itibarının iade edileceğini ümit ettiğini vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, kendisinin İskilipli Atıf’ın anma etkinliklerine katılmasını haber yapan gazetecileri sosyal medya hesabından engellediği ileri sürüldü.