Valilik açıkladı: İstanbul’da yeni corona virüsü tedbirleri

İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşu ve benzeri geniş katılımlı etkinlikler ile ek kurallar ve önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 15 Nisan Perşembe ve 16 Nisan Cuma günleri Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplandığı belirtildi.

“HER TÜRLÜ ETKİNLİĞE İZİN VERİLMEMESİNE…”

15 Nisan günü yapılan toplantıda alınan kararlara ilişkin şu açıklama yapıldı:

* Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmemesine,

* Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

EĞİTİM ALANINDA DA YENİ KARARLAR ALINDI

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 16 Nisan’da yaptığı toplantıda da bazı kararların alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 12.04.2021 tarihli ve E-50720270-410.02-24060001 sayılı talebine istinaden, İlimizde faaliyet gösteren pilot yetiştirme kursları ve gemi adamı yetiştirme kurslarında teorik eğitimin yeni bir karar alınıncaya kadar uzaktan eğitim suretiyle yapılmasına,

* Sağlık Bakanlığının 09.03.2021 tarihli ve E-67414668-234.01.03-139 sayılı yazısına istinaden İl Hıfzıssıhha Meclisinin 17.03.2021 tarihli ve 23 No.lu kararı ile 01.05.2021 tarihine kadar ara verilen İlimiz Okul Çağı İşitme Tarama Programına yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine,

* İlgili Kurumlar tarafından yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine karar verilmiştir.