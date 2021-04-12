Valilik açıkladı! Ramazan’da aşı uygulaması saat 24.00’e kadar sürecek

Sağlık Bakanlığı’nın güncel corona virüsü haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun’da denetimler sürüyor. Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte coronayla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Dağlı, ramazan ayında kurallara daha dikkatle uyulması gerektiğini belirterek, uyarılarda bulundu.

“MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Corona virüsüne karşı etkin bir denetim ve kontrol süreci yürütüldüğünü ifade eden Vali Dağlı, şu ifadeleri kullandı;

*Bu süreçte emniyet ve jandarma ekiplerimiz HES kodu kontrolleriyle, sağlık çalışanlarımız ise filyasyon ve aşı çalışmalarıyla önemli bir rol oynuyorlar. Bu çalışmaların karşılığını alabilmemiz ve sizlerin de destekleriyle elde edeceğimizi umduğumuz kazanımları, kalıcı hale getirmemiz adına mübarek Ramazan ayında da hepimizi önemli bir sınav bekliyor.

*Bereketin ve huzurun ayı Ramazan ayında da mücadelemizi şimdiye kadar olduğu gibi, hep beraber ve güçlü bir şekilde sürdürürsek, inanıyorum ki, bayramı daha huzurlu ve mutlu bir şekilde karşılama şansına sahip olacağız.

*İlk isteğim, bulaşın ev ve akraba arasındaki yayılımın hızını da dikkate alarak, kesinlikle kalabalık gruplarla ya da akraba, eş dostlarla iftarda bir araya gelmemeleri. Teravih namazlarını diğer akrabalarıyla bir araya gelmeden, aileleriyle, evlerinde kılmalarıdır.

“RAMAZAN SOFRALARIMIZA CORONAYI DAVET ETMEYELİM”

Bir anlık dikkatsizliğin kötü sonuçları da beraberinde getirdiğini belirten Vali Dağlı, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Virüs en kolay, maskeleri indirdiğimiz, uzun süre kapalı ortamlarda bir araya geldiğimiz anlarda yayılıyor. Bu nedenle, sadece sevdiklerimle bir iftar yapacağım, teravih kılacağım demeyelim.

*İyi niyetle gerçekleştireceğimiz o iftar, kılacağımız o teravih namazı, hem kendi sağlığımız hem de sevdiklerimizin sağlığı açısından düşünmek dahi istemediğimiz sonuçlara sebep olabilir.

*İnşallah pandemiyi aşının gücüyle ve kurallara koşulsuz uyumumuzla yendikten sonra, önümüzdeki yıllarda hepsini telafi edeceğiz. Ama bu sene, ama bu Ramazan, sofralarımıza, ibadetlerimize coronayı davet etmeyelim.

*Kendimizi ve sevdiklerimizi coronadan koruyalım. Kalabalığa girmek zorunda kaldığımız tüm noktalarda önlemlere riayet edelim.

AŞI UYGULAMASI SAAT 24:00E KADAR DEVAM EDECEK

*İlimizde 60 yaş üste vatandaşlarımız, eşleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen risk grubundaki vatandaşlarımızın aşıları, aşı ekiplerimiz tarafından yapılıyor. Tüm kamu/özel hastanelerimiz ve aile sağlığı merkezlerimizden aşı randevularını alabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca aşı uygulaması, kamu hastanelerimizde gece yarısı 24.00e kadar devam edecek.

*Lütfen aşı randevularımızı alarak gün içinde ya da iftar sonrası kamu hastanelerimizde aşılarımızı yaptıralım. Ramazan ayının bereketi, aşı uygulamasına vereceğiniz destek ve önlemlere katacağımız değerle inşallah hep birlikte corona virüsüne karşı olan mücadelemizi, hedefimiz olan mavi renge ulaşana kadar sürdürelim. Ramazan ayı zafer mücadelesinin ilk adımı, pandemiyle geçireceğimiz son Ramazan olsun.

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