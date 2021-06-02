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Valilik açıkladı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı 10 köy ve bu köylere bağlı mezralarında bugün saat 22.00'den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 

Güncellenme: 21:31, 02/06/2021
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Valilik açıkladı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tatvan ilçesine bağlı Anadere köyü kırsalında düzenlenen ‘Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63’ operasyonu sürerken, Bitlis Valiliği, Tatvan’a bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

*Bitlis İli Tatvan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kuşluca, Üçtepe, Karaçalı, Çavuşlar, Üzümlü, Sungurlu, Külbastı, Anadere, Ulusoy, Ekindüzü köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde,

*Bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 2 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 22.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar ‘sokağa çıkma yasağı’ ilan edilmiştir. DHA

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