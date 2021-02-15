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Valilik açıkladı: Yüz yüze eğitim 1 gün daha ertelendi

Karabük Valiliği kar yağışı nedeniyle kentte yüz yüze eğitimin bir gün daha ertelendiğini duyurdu.

Güncellenme: 17:06, 15/02/2021
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Valilik açıkladı: Yüz yüze eğitim 1 gün daha ertelendi

Karabük İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kar yağışı ve ulaşım alanında oluşabilecek riskleri  değerlendirdi. Valilik tarafından da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı 16 Şubat Salı günü yüz yüze eğitim bir gün süreyle ertelendi. Yüz yüze eğitimin ertelendiği okullarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verildi.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılmasına karar verildi. DHA

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