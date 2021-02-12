Valilik: Çağlayan’da eylem yapanlardan 9 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle:

* Sosyal medya hesaplarından yapılan ‘Bugün saat 13.00’te Çağlayan Adliye meydanında toplanma’ çağrıları doğrultusunda, 25 kişilik bir grubun meydanda toplandığı tespit edilmiştir.

* Toplanan şahıslara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce, Kağıthane Kaymakamlığınca Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç maddesi uyarınca toplum sağlığının korunması amacıyla açık alanlarda yapılacak toplantı ve benzeri etkinliklerin 11 Şubat 2021 tarihinden itibaren 4 dört gün süreyle yasaklandığı bildirilerek, dağılmaları istenilmiştir.

* Yapılan uyarılara riayet etmeyerek alandaki eylemi sürdüren ve güvenlik güçlerine mukavemet ederek direnen 7 erkek, 2 kadın 9 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınmıştır.

* Gözaltına alınan T.K, F.Y, C.U, Z.Ç, S.K, M.Y, E.Ö, E.Ç ve R.Y adlı şahıslar hakkında tahkikat işlemleri devam etmektedir.

* Şahısların yapılan arşiv sorgulamasında; 5 şahısın ‘Silahlı Terör Örgütlerine Üye Olmak ve Yönetmek, Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçlarından arşiv kayıtlarının olduğu, ayrıca şahısların tamamının “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, 2911 Sayılı Kanuna muhalefet, Görevli Memura Mukavemet, Devletin Birliğini ve Ülkenin Bütünlüğünü Bozma, Tehdit ve Mala Zarar Verme” gibi suçlardan da birden fazla kayıtlarının bulunduğu, R.K adlı şahsın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan firari olarak arandığı tespit edilmiştir. DHA