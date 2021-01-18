Valilik duyurdu: İki yol yoğun kar ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldı

Bingöl Valiliği, sosyal medya hesabından iki yolun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Bingöl-Elazığ Devlet yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 21:00 itibariyle büyük araç (Kamyon ve Tır) trafiğine kapatılmıştır.

* Bingöl-Erzurum Devlet Yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 21:10 itibariyle araç trafiğine kapatılmıştır.

* Bingöl-Muş Devlet yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 21:35 itibariyle araç trafiğine kapatılmıştır.