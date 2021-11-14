Valilik, işe gitmeden maaş aldığı iddia edilen kaymakamın eşine sahip çıktı

Eskişehir Valiliği, Mahmudiye ilçe Devlet Hastanesi'nde paramedik olarak çalışan Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han'ın eşi Kübra Han'ın işe gitmemesi nedeniyle hakkında Eskişehir Mahmudiye ilçe Devlet Hastanesi Müdürü Erman Atalar tarafından tutanak tutulmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Söz konusu olay nedeniyle Müdür Erhan Atalar'ın görev yerinin değiştirilmediği belirtilen açıklamada, Kübra Han'ın da ikinci görevlendirme yeri olan Mahmudiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki mesaisine düzenli olarak riayet ettiği ifade edildi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han'ın paramedik eşi Kübra Han'ın uzun süredir mazeret bildirmeden görevine gitmemesi üzerine çalıştığı Eskişehir Mahmudiye ilçe Devlet Hastanesi Müdürü Erman Atalar, işe gelmemesi nedeniyle tutanak tutması ve sonrasında görev yerinin değiştirilmesi olayıyla ilgili Eskişehir Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

İKİNCİ BİR GÖREVLENDİRME YAPILDI

SÖZCÜ’de yer alan ‘Kaymakamın işe gelmeyen eşi için tutanak hazırlayan hastane müdürü sürüldü’ haberi sonrası Eskişehir Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Geçen Haziran ayında geçici görevlendirme ile Eskişehir Mahmudiye ilçe Devlet Hastanesi’ne paramedik olarak görevlendirilen Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han’ın eşi Kübra Han’ın 5 aylık süre içerisinde işe gitmediği ve bu nedenle hastane müdürü Erman Atalar tarafından hakkında tutanak tutulduğu iddia edilmişti. Yine iddialar arasında işe gelmeyen kaymakamın eşine tutanak tutan hastane müdürü Atalar’ın görev yerinin değiştirildiği yer almıştı. Kaymakam Harun Reşit Han’ın oluru ile geçen Ağustos ayında eşi Kübra Han ikinci bir görevlendirme ile Mahmudiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nda görevlendirilmesinin de yer aldığı haberde, mesaisine orada devam ettiği belirtildi.

MÜDÜRÜN GÖREV YERİ DEĞİŞMEDİ, PARAMEDİK MESAİSİNE DEVAM ETTİ

Eskişehir Valiliği’nin konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“14 Kasım 2021 tarihinde bazı medya kuruluşlarınca yer verilen ‘Kaymakamın işe gelmeyen eşi için tutanak hazırlayan hastane müdürü sürüldü.’ başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili haberlerde başka bir ilçeye güya sürüldüğü iddia edilen Mahmudiye Devlet Hastanesi Müdürü Erman Atalar ile ilgili herhangi atama ya da görevlendirme işlemi yapılmamıştır. Mahmudiye Kaymakamının eşi görevli bulunduğu SYDV'da kurumundaki mesaisine düzenli olarak riayet etmekte olup işini aksattığına dair herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.”

SÜRGÜN DURDURULDU

İşe gitmeden maaş aldığı öne sürülen Mahmudiye Kaymakamı Harun Reşit Han’ın eşi Kübra Han hakkında işe gelmemesi nedeniyle tutanak tutan Mahmudiye Devlet Hastanesi Müdürü Erhan Atalar’ın Günyüzü ilçe Devlet Hastanesi müdürü olarak görevlendirilmesinin durdurulduğu öğrenilirken, valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada paramedik olarak ambulanslarda çalışan personele ikinci görevlendirme yapılıp yapılmayacağı ve görevlendirme yapılmış olsa dahi hangi günlerde ve hangi saatlerde ikinci görevlendirme yerinde çalıştığı bilgilerine yer verilmedi. Ayrıca Kübra Han’ın paramedik olarak ambulanslarda görev yapmış gibi devletten performans ücreti de aldığı iddialar arasında yer aldı.

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