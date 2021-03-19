Valilik önünde ‘andımız’ tepkisi: 4. sınıf öğrencisi coşkuyla okudu, vatandaşlar eşlik etti

İYİ Parti Artvin İl Başkanlığı yöneticileri ve partililer, valilik binası önündeki Atatürk heykeli önünde, Danıştay’ın andımız kararına tepki gösterdi. 4. sınıf öğrencisi Elifnaz Özarslan andımızı okurken partililer ve vatandaşlar da eşlik etti.

“SÖZLERİ AĞIR GELENLER YASAKLAMAK İSTİYOR”

Soğuk hava ve yağışlı havaya rağmen küçük kızın coşkuyla andımızı okuması dikkat çekerken, İYİ Parti İl Başkanlığına ait sosyal medya hesabından da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Andımızın sözleri ağır gelenler, elbette Andımızı yasaklamak ister. Küçüklerini korumak yerine, onlara göz dikenler, elbette Andımız okunmasın isterler.

* Yandaşını milletinden çok sevenler, yükselme ve ileri gitme idealini içine sindiremeyenler, elbette Andımız bilinmesin isterler. ‘Büyük Atatürk’ dendiğinde, kaşıntı tutanlar, çalışmak yerine, çalıp, çırpanlar, elbette Andımız hatırlanmasın isterler.

* Ama o arkadaşlar hiç kusura bakmasın, bizler hala buradayız, Türk Devleti hala burada, Cumhuriyet hala burada.

* Çünkü bu topraklarda, milletini ve memleketini özünden çok sevenler, kendilerini ve koltuklarını, özünden çok sevenlere karşı, her defasında galip gelmiştir. Her zaman da galip gelecektir. Ne mutlu Türküm diyene.