Valilik: Suriye Milli Ordusu’na mensup 2 asker şehit oldu

Suriye’nin Tel Abyad kentine bağlı Ayn İsa Bölgesi’nde Suriye Milli Ordusu mensuplarının bulunduğu askeri kontrol noktasına PKK/YPG’li teröristlerce ısı güdümlü roketatar saldırısı düzenlendi.
“SMO’YA MENSUP 2 ASKER ŞEHİT OLDU”
Şanlıurfa Valiliği’nden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
* Barış Pınarı Harekâtı Bölgesi’nde yer alan Tel Abyad’a bağlı Ayn İsa beldesindeki kontrol noktasına PKK/KCK-PYD/YPG’li teröristlerce yapılan ısı güdümlü Roket Atar (TOW) saldırısı sonucu; SMO’na mensup 2 asker şehit olmuş, 7 asker de yaralanmıştır.
* Yaralı SMO askerleri Telabyad Hastanesi’ndeki ilk tedavilerinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiş olup, Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır.
* Hain saldırıyı gerçekleştiren PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünü lanetliyor, alçak saldırıda şehit olan Suriye Milli Ordusu mensuplarına Cenab-ı Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. DHA