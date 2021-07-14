Valilik, Tuz Gölü’ndeki flamingo ölümleriyle ilgili soruşturma başlattı

İç Anadolu'nun en büyük gölü olan ve flamingolara ev sahipliği yapan Tuz Gölü'nde binlerce flamingonun ölümü büyük tepki çekmişti.

“KURAKLIKTAN VE AÇLIKTAN ÖLDÜLER”

SÖZCÜ’nün ulaştığı Aksaray Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Fahri Tunç bölgedeki flamingo ölümlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullanmıştı:

* Konya ve Aksaray’dan Tuz Gölü’ne akan kanallara geçen yıl bazı çiftçiler tarafından su bendi yapıldı. Çiftçiler daha önce bu kanallardan tarlalarına su çekerlerdi ama bu defa bendler yaparak kanal sularının göle ulaşmasını tamamen kestiler.

* Buna bir yandan kuraklık, diğer yandan da yeraltı sularının bilinçsiz ve orantısız kullanımı gibi faktörler eklenince Tuz Gölü yaklaşık dört kilometre kadar çekildi.

* Bu sene doğan yavrular, göl suyu kilometrelerce geriye çekilince kıyıya ulaşamadı ve beslenemedi. Böylece binlerce flamingo yavrusu kuraklıktan ve açlıktan öldü. 3 binden fazla flamingo yavrusu feci şekilde telef oldu.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Olaya tepkiler sürerken, Konya Valiliği, Tuz Gölü’ndeki flamingo ölümlerine ilişkin araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* 13 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuna yansıyan, Tuz Gölü’nün Konya-Cihanbeyli Gölyazı bölgesindeki flamingo ölümleriyle ilgili Valiliğimizce gerekli araştırma ve soruşturma çalışmaları başlatılmıştır.

* Ayrıca flamingoların yaşam döngüsünü olumsuz etkileyen hususlar ve alınabilecek ek tedbirlerle ilgili Valiliğimizce oluşturulan uzman komisyon, alanda incelemeler yapmaktadır.