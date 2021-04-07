Valilik uyardı: Soğuk ve yağışlı hava geliyor

Soğuk ve yağışlı havayla ilgili İstanbul Valiliği’nden kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, “İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin raporuna göre; bölgemiz bu gece saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Bölgemiz bu gece saatlerinden itibaren, Trakya’dan başlayarak soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor” denildi.

PERŞEMBE, CUMA, CUMARTESİ…

Açıklamada 3 gün boyunca yağış durumu şu şekilde belirtildi:

Perşembe günü Marmara (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) çevrelerinde genellikle yağmur ve sağanak, Trakya’nın yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, Cuma günü bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Cumartesi günü Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı Rüzgârın ise, Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği ifade edildi.

6-10 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının ise perşembe gününden itibaren hissedilir derecede (6 ila 10) azalacağı önümüzdeki hafta başına kadar mevsim normallerinin altında seyretmesi beklendiği kaydedilirken, “Soğuk ve yağışlı havanın sebep olabileceği sağanak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi. DHA