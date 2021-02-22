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Valilik açıkladı: 68 yerleşim yeri karantinada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı vaka sayısı haritasına göre 8-14 Şubat tarihleri arasında oransal olarak en çok vakanın görüldüğü Trabzon'da, Vali İsmail Ustaoğlu 68 yerleşim yerinde karantina uygulandığı açıklandı.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 13:21, 22/02/2021
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Valilik açıkladı: 68 yerleşim yeri karantinada

Sağlık Bakanlığı il bazında haftalık corona virüs vakalarını açıkladı.

8-14 Şubat tarihleri arasında vaka sayısı her 100 bin kişide 228 kişi ile ilk sırada yer alan Trabzon’da, Valimiz İsmail Ustaoğlu, Vali Yardımcısı Bünyamin Yıldız, İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta ve halk sağlığı yetkilileriyle toplantı yaparak corona virüs salgınının son durumu hakkında bilgi aldı.

68 YERLEŞİM YERİ KARANTİNADA

Toplantının ardından valiliğe ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali İsmail Ustaoğlu, “Bugün itibarıyla 8 ilçemizde; 4 mahalle, 4 apartman ve 60 hane olmak üzere, toplam 68 yerleşimde karantina uygulamaktayız. Lütfen tedbirlere uyalım, salgının daha ileri boyutlara taşınmasına hep birlikte engel olalım” ifadelerini kullandı.

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aile Corona Sağlık Sağlık Bakanı Sağlık Bakanlığı sosyal medya TRABZON
Yayınlanma Tarihi:12:54,