Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi sürekli işçi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden “Sürekli İşçi” alınacak.

Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 09/03/2021 Salı günü saat 14.00'da Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Amfisinde yapılacak.

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