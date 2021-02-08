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Van’da 73 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda 52'si mağarada, 16'sı minibüste, 5'i de metruk evde olmak üzere 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Güncellenme: 11:34, 08/02/2021
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Van’da 73 kaçak göçmen yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Eşmepınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale'nin İran sınırında bulunan Kaşkol Mahallesi kırsalından bir grup düzensiz göçmenin, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

Jandarma ekipleri ve 6. Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliklerince yapılan çalışmada, mağaraya gizlenen 52 düzensiz göçmen, Eşmepınar Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Göçmenlerin içinde Türkçe bilen kişinin beyanı doğrultusunda jandarma ekipleri, Özpınar Mahallesi'nde minibüsü durdurup arama yaptı. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramada, araç içinde 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Yine aynı mahallede jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 5 göçmen de metruk evde yakalandı. Günlerdir yollarda aç ve susuz bulunan 73 düzensiz göçmen, yemek verildikten sonra yapılan işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

Aracı terk ederek, kaçan minibüs şoförünün de yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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