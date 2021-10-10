Van’da korkutan deprem! Son depremler…

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 18.44’te Van’da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Tuşba olan depremin derinliği ise 6.99 olarak açıklandı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER