Vatandaş 10 liralık ilacı alamıyor

İYİ Parti lideri Meral Akşener, esnafın sorunlarını siyasetin gündemine taşımak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında dün Hakkari'deydi. İlk durağı Yüksekova ilçesi olan Meral Akşener burada esnafların ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Akşener ardından il merkezine geçti.

VATANDAŞ KAZANAMAYINCA BİZ DE KAZANAMIYORUZ

Ziyaretler sırasında bir kuyumcu esnafı, Meral Akşener'in, “Durum nedir düğünlerde?” sorusuna, şu yanıtı verdi: Durum düğünle alakalı değil, tüm durum vahim. Fiyatlar, ekonomi, işsizlik… İlk başta sorun bu. Ona göre bağlantılı hayat devam ediyor. İstediğimiz şekilde gitmiyor, sınır kapıları vesaire. Bizim de geçim kaynaklarımız bunlar. Vatandaş kazanamayınca biz de kazanamıyoruz; biz kazanamayınca başka işletmeler de kazanamıyor. Sorun işsizlik.

BUGÜN SATIYORSUN, ÖĞLEDEN SONRA ZARAR EDİYORSUN

Vatandaşın alım gücünün çok düştüğünden ve fiyat düzensizliğinden dert yanan esnaf, “Yani tutturamıyorsunuz bir işletmeyi yapmak için. Bugün satıyorsun, öğleden sonra zarar ediyorsun” ifadelerini kullandı. Esnaf, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ben bu devlette yaşıyorsam işsizliği de, iyiyi de, kötüyü de söyleme hakkım vardır. Bunu kimse bana, ‘söyleyemezsin' ya da ‘söyleme' diyemez ki. Doğruyu da söylerim, yanlışı da söylerim. Burada ne varsa söylenilir. Burada bir işsizlik var. Buranın geçim kaynağı sınır kapıları vesaire, onlar da kapalı. Unutmamak gerekiyor vatandaşı, değil mi? Valla unutmamak gerekiyor. Belki gittiğinizde hayatlar daha farklıdır ama burada daha farklıdır. Biz oyumuzu boşuna vermiyoruz. Veriyorsak hakkımızı da isteyeceğiz. Vergimizi de veriyoruz, şartlar ne gerekiyorsa devlet için onları da yapıyoruz. Yapıyorsak hakkımızı da isteyeceğiz.

ASKIDA MAMA KAMPANYASINI BİZ BAŞLATTIK, İNŞALLAH DEVAMI GELİR

Meral Akşener, ardından bir eczaneyi ziyaret etti, eczacının anlattıkları yürek burktu. Akşener'in başlattığı askıda bebek maması kampanyasına destek verdiklerini söyleyen eczacıya, Akşener, “Şimdi biz de vereceğiz. Bunu biz başlattık, inşallah devamı gelir” dedi.

VERESİYE YAZDIRAN ÇOK VAR

Eczacı, Akşener'in “Veresiye yazdıran var mı?” sorusuna, “Bayağı var. Biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadeleriyle cevap verdi. Elindeki arkası ve önü veresiyelerle dolmuş A4 kağıdını gösteren eczacı, bunun sadece günlük olduğunu belirtti, çekmecede duran kalın veresiye defterini de gösterdi: 10 TL'lik ilacı alamıyorlar. Mesela reçete süresi üç gün ya; geliyor, bakıyorum, “Reçete tarihin geçmiş” diyorum, “Alamıyorum, ne yapayım, param yok” diyor.