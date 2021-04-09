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Vatandaş, Babacan’a dert yandı: Dışarıda bile nefes alamıyorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın, Ankara'da gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında bir markette vatandaşla arasında geçen diyalog dikkat çekti.

Batuhan SERİM
Güncellenme: 14:40, 09/04/2021
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DEVA Partisi, genel başkan Ali Babacan'ın 5 Nisan’da Ankara’nın Mamak ilçesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında market kasasındaki bir vatandaşla arasında geçen diyaloğun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Vatandaşın demokrasi ve konuşma özgürlüğü talep etmesi dikkat çekti.

Babacan ve vatandaş arasında geçen konuşma şu şekilde:

“SOKAKTA NEFES ALAMIYORUM”

Babacan: “Fiyatlar nasıl?”

Vatandaş: “Fiyatlar uçuk. Yani 100 gram, 200 gram böyle bir şey alıyoruz. Onun için hiç memnun değiliz. Ama bunun ötesine fiyattan; demokrasi, konuşma özgürlüğü, bunları istiyoruz. Yani dışarıda bile nefes alamıyorum. Şu sokakta nefes alamıyorum.”

“HASTALIĞIN TEŞHİSİNİ TAM KOYDUNUZ”

Babacan: “Teşhis tam. Hastalığın teşhisini tam koydunuz. Fiyat arttı diyorsunuz ama demokrasi ve nefes almak istiyorsunuz.”

“LAİKLİK, SOSYAL HUKUK DEVLETİ, DEMOKRASİ BEKLİYORUZ”

Vatandaş: “Ama şey yani, birleşme. Yani parti olarak birleşme değil de dayanışma ruhu içinde, demokrasi için. Sizden onu istiyorum. Laiklik, sosyal hukuk devleti ve demokrasi… Bunu bekliyoruz.”

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Ali Babacan Ankara Batman demokrasi emekli enflasyon Laiklik sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:14:36,