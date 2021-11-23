Vatandaşın ‘açlıktan geberiyoruz’ çığlığı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde dert küpüne dönen yurttaşlarla buluşan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sorunları ve talepleri dinledi, yaşanan sorunlara çözüm bulunması için iktidarı bir kez daha uyardı. Ağrı'nın sokak ve caddelerinde vatandaşlarla buluşan Ayhan Barut'a dert yanan yurttaşlar, "Açlıktan geberiyoruz" diye feryat etti.

Mehmet SERBES

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki 16 milletvekilinden oluşan CHP Esnaf Masası Heyeti, 26 Kasım’a dek sürecek Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgesi çalışmalarına başladı.

Çalışmaların ilk gününde Ağrı’da basın toplantısı düzenleyen heyet, daha sonra kent merkezi ve ilçelere çıkarma yaptı. CHP milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Cengiz Gökçel ile birlikte Ağrı’da yurttaşları dinleyen CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, özellikle ekonomide yaşanan olumsuzluklardan etkilenen vatandaşların çığlıklarına kulak verdi.

KÖMÜR OLMUŞ 4 BİN LİRA

Ağrı sokaklarına çıkıp esnaf, yurttaş ve çiftçilerle bir araya gelen Ayhan Barut’u durduran emekli bir vatandaş, “Emekliyim. Bin 500 lira maaş alıyorum. Kömür 4 bin lira olmuş. Nasıl geçineceğiz biz? Fakir fukara ne yapsın? Ben açım aç” dedi.

Bir manav ise, “Para kazanamıyoruz, iş yapamıyoruz. Açlıktan geberiyoruz. Domates ve salatalık 7.5 lira. Tüp olmuş 200 lira. Eskiden iki kamyon ürün satıyordum, şimdi satamıyorum. Un 270 lira, şeker 220 lira, bildiğimiz yağ 50 lira. Böyle olur mu? Geçinemiyoruz” diye konuştu.

BU DRAMA ARTIK BİR ÇARE BULUN

AKP iktidarının halka açlık ve yoksulluğu dayattığını aktaran CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise şöyle konuştu:

– Yurttaşlarımız kara kışta açlık ve yoksullukla karşı karşıya bırakıldı. Bir ton kömür 4 bin liraya dayandı, insanımız torbası 270 liraya ulaşan unu alıp ekmek bile yapamıyor. Soğuktan korunamayacak, karnını doyuramayacak hale getirilen insanımızın feryadını duymayanlar hiç utanıyor mu acaba? Duyun bu çığlığı, çare bulun artık bu drama.