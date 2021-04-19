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Vatandaşın dava açacak parası kalmadı

Aydın’da Valilik ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın “ÇED gerekli değildir” kararlarıyla açılan binlerce jeotermal kuyusuna, her geçen gün yenileri ekleniyor. Yaşanan ekonomik sıkıntılarda ayakta kalmaya çalışan vatandaşlarda her geçen gün onaylanan yeni ÇED raporlarını engellemek için mahkemelere harç yatıracak para kalmadı.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 18:25, 19/04/2021
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Vatandaşın dava açacak parası kalmadı

Türkiye’de bulunan Jeotermal Enerji Santrallerinin (JES) yarısından fazlasının bulunduğu Aydın'a her geçen gün yeni arama, ön lisans izinleri, “ÇED gerekli değil” kararları veriliyor.

Vatandaşların JES'lere karşı açtığı hukuki mücadelesi ise ekonomik sıkıntılar nedeniyle sağlıklı yürütülemiyor.

Germencik ilçesi ile üç köyde yeni açılacak olan JES'ler için valiliğin verdiği “ÇED gerekli değildir” kararının iptali için açılması gereken dava maddi olanaksızlıklar nedeniyle açılamıyor.

4 GÜN KALDI VE PARA YOK

Yeni izin verilen JES'lerin ÇED izinlerinin iptal edilmesi için yasal sürenin bitmesine dört gün kaldığını hatırlatan Germencik Çevre ve Doğa Derneği (GERÇED), sosyal medyadan çaresizliğini duyurdu.

GERÇED  paylaşımında “9 yıldır yürüttüğümüz mücadelede JES'lerin ÇED izinlerinin iptal edilmesi için açtığımız davalarda olağanüstü bilirkişi raporlarını, kabul edilemez vahşetleri dile getirdik. Bir çok dava açıp kazandık. Geldiğimiz noktada 4 gün içerisinde yeni ÇED iznine açılması gereken davayı maddi imkansızlık sebebiyle açamıyoruz. Tüm Bozköy, Hıdırbeyli, Çamköylü vatandaşlarımıza ve Germencik halkımıza duyurulur” denildi.

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