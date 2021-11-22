Vatandaşlardan CHP heyetine: Kurtarın bizi bu yoksulluktan

CHP Esnaf Masası heyeti Ağrı sokaklarında vatandaşların dertlerini dinledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile esnaf ve vatandaşlar arasındaki diyaloglar, ekonomik sıkıntının boyutunu gözler önüne serdi. Bir vatandaş, "Lanet olsun böyle hayata. Her gün zam üstüne zam. Bizi bu yoksulluktan kurtarın" diye isyan etti.

Orhan BOZKURT

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında 16 milletvekili ile Ağrı’da esnaf ziyaretlerinde bulunarak halkın sorunlarını dinledi. Vatandaşlar, yoğun ilgi gösterdiği CHP heyeti ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya hayat pahalılığı, işsizlik, enflasyon ve zamlardan yakındı.

“MUHALEFET ABARTIYOR DİYENLER İYİ İZLESİN”

Ağbaba, “Türkiye’nin her şehrinde olduğu gibi Ağrı’da da esnafımız batmanın eşiğine gelmiş. Hayat pahalılığı, vergiler, faturalar ve maliyet artışı esnafı bitirme noktasına getirdi. Vatandaşlar çaresiz. Bu krizin çözümü bir an önce seçimdir. ‘Muhalefet durumu abartıyor’ diyenler iyi izlesin!” dedi.

“LANET OLSUN BÖYLE HAYATA”

CHP heyetiyle sokakta karşılaşan bir Ağrılı vatandaş, “Lanet olsun böyle hayata. Her gün zam üstüne zam. Bizi bu yoksulluktan kurtarın. Artık kafamıza sıkacak noktaya geldik. Eşimle boşanma aşamasındayım. Yurt dışına kaçmak için 150 bin TL istiyorlar ama imkanım yok” diyerek yaşadığı durumu anlattı.

“ELEKTRİĞİ DOĞALGAZI ÖDEYEMİYORUZ”

Maliyetlerin iki katına çıktığını ancak vatandaş alamaz diye ürünlere zam yapamadıklarını anlatan bir pastahane sahibi, “Bizim işimiz yağ, un, şeker… Üçü de aldı başını gidiyor. 6 aydır zam yapamıyoruz. Elektrik doğalgaz gideri de çok. Vergileri ödeyemiyorum” diye konuştu.

BESİCİ: SAMANIN TONU BİN 200 LİRA, MAL SATAMIYORUZ

Ağrılı bir besici ise saman ve yem fiyatlarından şikayetçi olarak, “Mal satamıyoruz. Samanın tonu 1.200 TL, yemin torbası 200 TL, un olmuş 300 TL, kepek 95 TL olmuş. Biz mala bakamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KÖMÜRÜN TONU 4 BİN LİRA EV NASIL ISINACAK?”

Lokantacılık yapan bir başka esnaf ise zamlardan dert yanarak “İş yok, hayat pahalı, bir ekmek 3 lira olmuş. Bir teneke yağ 95 liradan 380 TL’ye çıktı. Fiyatı yansıtamıyoruz, vatandaşın parası yok. Kömür olmuş 4 bin lira, ev nasıl ısınacak” dedi.

“EN BAŞTA AĞRI İLE HELALLEŞMEK GEREKİYOR”

Daha sonra Ağrı’da bir kahvehanede vatandaşlarla konuşan Ağbaba, “Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun selamını getirdim. Helalleşmemiz gerekiyor! En başta Ağrı’yla, Ağrılılarla helalleşmemiz gerekiyor. Burası milli gelirden düşük pay alan, eğitimde geride kalan, işsizliğin en fazla olduğu il. Ağrı’nın kaderi yoksulluk değil, Ağrılı gencin kaderi işsizlik değil. Bu ülkeye adaleti getireceğiz. Bu ülkede adaleti tesisi etmek Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu topraklara namus borcu, şeref borcu” dedi.

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